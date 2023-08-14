Первый электрокроссовер Suzuki показали за год до презентации (фото)

Электрический кроссовер Suzuki eVX по размерам будет сопоставим с моделью S-Cross. Его запас хода превысит 450 км.

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Опубликован рендер будущего кроссовера Suzuki eVX. Первый электромобиль японского бренда презентуют в 2024 году в Индии, а годом позже он появится на европейском рынке. Об этом пишет сайт Motor.es.

Электромобиль Suzuki eVX ранее уже неоднократно видели на тестах в Европе. Кроссовер закамуфлировали, но отдельные детали дизайна все же можно разглядеть. Именно на основе этих фото и создали рендер модели.

Suzuki eVX неоднократно видели во время тестов Фото: Motor.es

Новый Suzuki eVX во многом будет повторять предсерийный концепт-кар, показанный в начале нынешнего года. У него высокий капот, расширенные крылья и спрятанные в стойках крыши ручки задних дверей. В то же время, дизайн передней части не такой, как у прототипа. Также кроссовер Suzuki получит панорамную крышу.

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Электрокроссовер будет сопоставим по размерам с новым Suzuki S-Cross: его длина составит 4,3 м, ширина — 1,8 м, а высота — 1,6 м. Он получит аккумуляторную батарею емкостью 60 кВт∙ч, а его запас хода превысит 450 км. Запланированы версии с передним и полным приводом.

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