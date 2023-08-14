Перший електрокросовер Suzuki показали за рік до презентації (фото)

Електричний кросовер Suzuki eVX за розмірами буде порівнянний з моделлю S-Cross. Його запас ходу перевищить 450 км.

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Опубліковано рендер майбутнього кросовера Suzuki eVX. Перший електромобіль японського бренду презентують у 2024 році в Індії, а роком пізніше він з'явиться на європейському ринку. Про це пише сайт Motor.es.

Електромобіль Suzuki eVX раніше вже неодноразово бачили на тестах у Європі. Кросовер закамуфлювали, але окремі деталі дизайну все ж таки можна розгледіти. Саме на основі цих фото і створили рендер моделі.

Suzuki eVX неодноразово бачили під час тестів Фото: Motor.es

Новий Suzuki eVX багато в чому повторюватиме передсерійний концепт-кар, показаний на початку нинішнього року. У нього високий капот, розширені крила і заховані в стійках даху ручки задніх дверей. Водночас дизайн передньої частини не такий, як у прототипа. Також кросовер Suzuki отримає панорамний дах.

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Електрокросовер буде порівнянний за розмірами з новим Suzuki S-Cross: його довжина становитиме 4,3 м, ширина — 1,8 м, а висота — 1,6 м. Він отримає акумуляторну батарею ємністю 60 кВт∙год, а його запас ходу перевищить 450 км. Заплановані версії з переднім і повним приводом.

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