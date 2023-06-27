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Авто

Перший електромобіль Suzuki помітили на дорогах за рік до прем'єри (фото)

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Фото: Motor.es | Електромобіль Suzuki тестують у Польщі

Електромобіль Suzuki eVX — 4,3-метровий компактний кросовер із атлетичним дизайном. Запас ходу авто становитиме близько 500-550 км.

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У Кракові сфотографували новий Suzuki eVX. Перший електромобіль японської марки проходить випробування і буде презентований у 2024 році, а його продажі стартують роком пізніше. Про це повідомляє сайт Motor.es.

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Електрокросовер представлять у 2024 році і почнуть продавати роком пізніше
Фото: Motor.es
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Електричний кросовер Suzuki eVX випускатимуть на підприємстві в угорському місті Естергом. Вочевидь розробники організували автопробіг до Польщі, щоб випробувати, насамперед, батарею та перевірити запас ходу авто в реальних умовах (тим паче, що авто сфотографували під час зарядки). Відстань від заводу до Кракова становить близько 380 км.

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Запас ходу електрокара становитиме 500-550 км
Фото: Motor.es

Електромобіль прикрили камуфляжем, але його дизайн можна розгледіти. Серійна модель багато в чому повторює представлений на початку нинішнього року концепт-кар eVX. У авто високий капот, атлетичні розширені крила і великий спойлер на даху. У салоні звертають на себе увагу віртуальний щиток приладів і приплюснуте кермо.

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Кермо електрокара приплюснуте

Відомо, що новий Suzuki eVx сягає 4,3 м завдовжки, 1,8 м завширшки і 1,6 м заввишки, тобто він буде електричною альтернативою моделі S-Cross. Електрокросовер оснастять батареєю ємністю 60 кВтг, а його запас ходу становитиме близько 500-550 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Suzuki показали бюджетну модель за 4800 доларів.

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