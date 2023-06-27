Первый электромобиль Suzuki заметили на дорогах за год до премьеры (фото)

Электромобиль Suzuki eVX — 4,3-метровый компактный кроссовер с мускулистым дизайном. Запас хода авто составит около 500-550 км.

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В Кракове сфотографировали новый Suzuki eVX. Первый электромобиль японской марки проходит испытания и будет презентован в 2024 году, а его продажи стартуют годом позже. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Электрокроссовер представят в 2024 году и начнут продавать годом позже Фото: Motor.es

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Электрический кроссовер Suzuki eVX будут выпускать на предприятии в венгерском городе Эстергом. Очевидно разработчики организовали автопробег в Польшу, чтобы испытать, в первую очередь, батарею и проверить запас хода авто в реальных условиях (тем более, что авто сфотографировали во время зарядки). Расстояние от завода до Кракова составляет около 380 км.

Запас хода электрокара составит 500-550 км Фото: Motor.es

Электромобиль прикрыли камуфляжем, но его дизайн можно разглядеть. Серийная модель во многом повторяет представленный в начале нынешнего года концепт-кар eVX. У авто высокий капот, мускулистые расширенные крылья и большой спойлер на крыше. В салоне обращают на себя внимание виртуальный щиток приборов и приплюснутый руль.

Руль электрокара приплюснут.

Известно, что новый Suzuki eVx достигает 4,3 м в длину, 1,8 м в ширину и 1,6 м в высоту, то есть он будет электрической альтернативой модели S-Cross. Электрокроссовер оснастят батареей емкостью 60 кВтч, а его запас хода составит около 500-550 км.

Ранее Фокус сообщал, что Suzuki показали бюджетную модель за 4800 долларов.

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