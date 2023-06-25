По цене Ланоса: Suzuki представили бюджетный седан за $4800 (фото)
Suzuki Tour H1 предлагает цифровую приборную панель, передние подушки безопасности, кондиционер и подстаканники. Под капотом установлен 1,0-литровый двигатель мощностью до 67 сил.
В Индии представили бюджетный седан Suzuki Tour H1. Автомобиль является базовой версией модели Alto K10 с неокрашенными бамперами и упрощенным оснащением. Об этом рассказали на сайте Carscoops.
Suzuki Tour H1 получил неокрашенные передний и задний бампера, а также компактные колесные диски без колпаков. Новинка доступна в трех цветах: серебристый, гранитный серый и арктический белый.
Длина Suzuki Tour H1 даже меньше, чем у популярного трехдверного хэтчбека Fiat 500. Тем не менее седан предлагает четыре посадочных места.
Габариты Suzuki Tour H1:
- длина — 3530 мм;
- ширина — 1290 мм;
- высота — 1475 мм;
- колесная база — 2360 мм.
В интерьере нет сенсорного дисплея информационно-развлекательной системы как у Alto K10. При этом модель сохранила цифровую приборную панель, передние подушки безопасности, кондиционер и подстаканники.
Suzuki Tour H1 оснащен 1,0-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 67 л.с. и 89 Нм крутящего момента. Также доступна версия, работающая на сжатом природном газе, которая выдает мощность 57 л.с. и 82 Нм крутящего момента. Моторы работают в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.Важно
Suzuki Tour H1 уже доступен для заказа в Индии. Начальная стоимость седана составляет 4 869 долларов.
Ранее Фокус сообщал, что в Малайзии представили специальную версию Suzuki Jimny Rhino.