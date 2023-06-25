За ціною Ланоса: Suzuki представили бюджетний седан за $4800 (фото)

Suzuki Tour H1 пропонує цифрову панель приладів, передні подушки безпеки, кондиціонер і підстаканники. Під капотом встановлено 1,0-літровий двигун потужністю до 67 сил.

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В Індії представили бюджетний седан Suzuki Tour H1. Автомобіль є базовою версією моделі Alto K10 з нефарбованими бамперами та спрощеним оснащенням. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Suzuki Tour H1 отримав нефарбовані передній і задній бампери, а також компактні колісні диски без ковпаків. Новинка доступна в трьох кольорах: сріблястий, гранітний сірий і арктичний білий.

Suzuki Tour H1 є базовою версією моделі Alto K10 Фото: Suzuki Maruti

Довжина Suzuki Tour H1 навіть менша, ніж у популярного тридверного хетчбека Fiat 500. Проте седан пропонує чотири посадкові місця.

Габарити Suzuki Tour H1:

довжина — 3530 мм;

ширина — 1290 мм;

висота — 1475 мм;

колісна база — 2360 мм.

В інтер'єрі немає сенсорного дисплея інформаційно-розважальної системи як в Alto K10. При цьому модель зберегла цифрову панель приладів, передні подушки безпеки, кондиціонер і підстаканники.

В інтер'єрі є цифрова панель приладів Фото: Suzuki Maruti

Suzuki Tour H1 оснащений 1,0-літровим атмосферним бензиновим двигуном потужністю 67 к.с. і 89 Нм крутного моменту. Також доступна версія, що працює на стисненому природному газі, яка видає потужність 57 к.с. і 82 Нм крутного моменту. Мотори працюють у парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач.

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Suzuki Tour H1 уже доступний для замовлення в Індії. Початкова вартість седана становить 4 869 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що в Малайзії представили спеціальну версію Suzuki Jimny Rhino.