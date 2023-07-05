Ціна $30 000 і витрата 4,3 л на 100 км: Suzuki презентували недороге сімейне авто (фото)

Suzuki Invicto сягає 4,75 м у довжину і є найбільшою моделлю японської марки. Гібридний мінівен доступний у версіях на 7 і 8 місць.

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В Індії презентували новий Suzuki Invicto. Великий сімейний мінівен надійде в продаж за ціною від 30 200 доларів. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті автовиробника.

Автомобіль вирізняється м'язистим дизайном Фото: Suzuki

Мінівен Suzuki Invicto вирізняється м'язистим дизайном із розширеними крилами, а передня частина з широкою решіткою радіатора і розкосими фарами виконана в дусі відродженого Suzuki Grand Vitara.

Новий Suzuki Invicto створений на базі Toyota Innova і побудований на платформі TNGA-C. Наразі це найбільша модель у лінійці японської марки.

Мінівен отримав цифровий щиток приладів і тачскрін Фото: Suzuki

Розміри Suzuki Invicto 2023:

довжина — 4755 мм;

ширина — 1850 мм;

висота — 1790 мм;

колісна база — 2850 мм.

Модель вельми багато оснащена Фото: Suzuki

Мінівен Suzuki запропонований у версіях на 7 і 8 місць. Із трьома рядами сидінь залишається 239-літровий багажник, а з двома — 690-літровий. Авто отримало цифровий щиток приладів і тачскрін із діагоналлю 8 або 10,1 дюйма.

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Базова комплектація Suzuki Invicto включає 17-дюймові диски, клімат-контроль, камеру заднього виду і круїз-контроль. Топова версія додає панорамний дах, камери кругового огляду, вентиляцію крісел, електропривод сидінь і дверей багажника.

Доступні версії моделі на 7 і 8 місць Фото: Suzuki

Новий Suzuki Invicto оснащений 184-сильною гібридною установкою, що складається з 2,0-літрової четвірки та електромотора. Він розганяється до 100 км/год за 9,5 с і витрачає в середньому 4,3 л на 100 км.

Раніше Фокус повідомляв, що перший електрокросовер Suzuki помітили на дорогах за рік до прем'єри.

Також ми писали, що Suzuki представили ультрабюджетну модель за 4800 доларів.