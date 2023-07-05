Цена $30 000 и расход 4,3 л на 100 км: Suzuki презентовали недорогое семейное авто (фото)

Suzuki Invicto достигает 4,75 м в длину и является самой крупной моделью японской марки. Гибридный минивэн доступен в версиях на 7 и 8 мест.

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В Индии презентовали новый Suzuki Invicto. Большой семейный минивэн поступит в продажу по цене от 30 200 долларов. Подробности авто раскрыли на официальном сайте автопроизводителя.

Автомобиль отличается мускулистым дизайном Фото: Suzuki

Минивэн Suzuki Invicto отличается мускулистым дизайном с расширенными крыльями, а передняя часть с широкой решеткой радиатора и раскосыми фарами выполнена в духе возрожденного Suzuki Grand Vitara.

Новый Suzuki Invicto создан на базе Toyota Innova и построен на платформе TNGA-C. На данный момент это самая крупная модель в линейке японской марки.

Минивэн получил цифровой щиток приборов и тачскрин Фото: Suzuki

Размеры Suzuki Invicto 2023:

длина – 4755 мм;

ширина – 1850 мм;

высота – 1790 мм;

колесная база – 2850 мм.

Модель весьма богато оснащена Фото: Suzuki

Минивэн Suzuki предложен в версиях на 7 и 8 мест. С тремя рядами сидений остается 239-литровый багажник, а с двумя – 690-литровый. Авто получило цифровой щиток приборов и тачскрин с диагональю 8 либо 10,1 дюйма.

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Базовая комплектация Suzuki Invicto включает 17-дюймовые диски, климат-контроль, камеру заднего вида и круиз-контроль. Топовая версия добавляет панорамную крышу, камеры кругового обзора, вентиляцию кресел, электропривод сидений и двери багажника.

Доступны версии модели на 7 и 8 мест Фото: Suzuki

Новый Suzuki Invicto оснащен 184-сильной гибридной установкой, состоящей из 2,0-литровой четверки и электромотора. Он разгоняется до 100 км/ч за 9,5 с и расходует в среднем 4,3 л на 100 км.

Ранее Фокус сообщал, что первый электрокроссовер Suzuki заметили на дорогах за год до премьеры.

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