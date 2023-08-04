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Авто

Suzuki Jimny превратили в самый маленький автодом для большого путешествия (фото)

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Suzuki Jimny стал домом на колесах

Автодом Suzuki Jimny рассчитан на двух человек. На нем супруги из Бельгии посетили Италию и Турцию, а теперь отправились в Норвегию.

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Миниатюрный Suzuki Jimny переделали в оригинальный кемпер. Внедорожник стал домом на колесах для супружеской пары из Бельгии, отправившейся в путешествие по Европе. Об этом рассказывает сайт Car Expert.

Suzuki Jimny, дом на колесах, автодом Suzuki Fullscreen
Авто используется в путешествии по Европе

Супруги Воон и Лоуренс решили посетить интересные достопримечательности европейского континента. Для путешествия они модернизировали свой 3,6-метровый внедорожник Suzuki Jimny и превратили его в дом на колесах.

Задние сиденья Suzuki Jimny сняли, что освободило место для раскладной кровати. Обустроить спальное место можно всего за три минуты.

Suzuki Jimny, дом на колесах, автодом Suzuki Fullscreen
В салоне Suzuki Jimny поместилась двуспальная кровать

Рост Лоуренса составляет 180 см, а Воон – 165 см. Они вполне помещаются в салоне Suzuki Jimny. Мало того, под кроватью есть ниша для поклажи.

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Тест-драйв Suzuki Jimny: маленький король бездорожья
Тест-драйв Suzuki Jimny: маленький король бездорожья

С виду автодом Suzuki Jimny практически не отличается от обычного внедорожника. Разве что на месте запасного колеса появился небольшой ящик для мелкой поклажи.

Suzuki Jimny, дом на колесах, автодом Suzuki Fullscreen
Сзади появился ящик для мелкой поклажи

Воон и Лоуренс уже совершили путешествие по Италии продолжительностью 6 месяцев и 2 месяца колесили по Турции. Теперь они отправились к мысу Нордкап на севере Норвегии.

Ранее Фокус сообщал, что микроавтобус Mercedes Sprinter переделали во внедорожный дом на колесах.

Также мы писали, что в США создали роскошный автодом с камином и стиральной машиной.