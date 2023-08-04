Suzuki Jimny превратили в самый маленький автодом для большого путешествия (фото)

Автодом Suzuki Jimny рассчитан на двух человек. На нем супруги из Бельгии посетили Италию и Турцию, а теперь отправились в Норвегию.

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Миниатюрный Suzuki Jimny переделали в оригинальный кемпер. Внедорожник стал домом на колесах для супружеской пары из Бельгии, отправившейся в путешествие по Европе. Об этом рассказывает сайт Car Expert.

Авто используется в путешествии по Европе

Супруги Воон и Лоуренс решили посетить интересные достопримечательности европейского континента. Для путешествия они модернизировали свой 3,6-метровый внедорожник Suzuki Jimny и превратили его в дом на колесах.

Задние сиденья Suzuki Jimny сняли, что освободило место для раскладной кровати. Обустроить спальное место можно всего за три минуты.

В салоне Suzuki Jimny поместилась двуспальная кровать

Рост Лоуренса составляет 180 см, а Воон – 165 см. Они вполне помещаются в салоне Suzuki Jimny. Мало того, под кроватью есть ниша для поклажи.

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Тест-драйв Suzuki Jimny: маленький король бездорожья

С виду автодом Suzuki Jimny практически не отличается от обычного внедорожника. Разве что на месте запасного колеса появился небольшой ящик для мелкой поклажи.

Сзади появился ящик для мелкой поклажи

Воон и Лоуренс уже совершили путешествие по Италии продолжительностью 6 месяцев и 2 месяца колесили по Турции. Теперь они отправились к мысу Нордкап на севере Норвегии.

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