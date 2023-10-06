Яркий дизайн и расход 4,7 л на 100 км: на рынок вышел премиальный кроссовер Toyota (видео)
Toyota Crown Sport — 4,7-метровый кроссовер с ярким мускулистым дизайном. Премиальная модель будет доступна исключительно в гибридных версиях.
Новая Toyota Crown Sport поступила в производство и уже выходит на рынок в Японии. Первый премиальный кроссовер Toyota на родине стоит от 5,9 миллионов иен ($39 600). Подробности авто раскрыли на сайте японского автопроизводителя.
Кроссовер является новым представителем линейки Toyota Crown. В этом семействе собраны модели начального премиум-сегмента, занимающие нишу между Toyota и Lexus.
Новая Toyota Crown Sport 2024 отличается мускулистым дизайном с раздутыми крыльями, высокой оконной линией и покатой крышей. Передняя часть выдержана в новом фирменном стиле марки — с выраженным "носом" и тоненькими диодными фарами.
Модель построена на платформе TNGA-K, как кросс-седан Toyota Crown и Camry. Она крупнее Toyota RAV4, но компактнее Highlander.
Размеры Toyota Crown Sport:
- длина – 4720 мм;
- ширина – 1880 мм;
- высота – 1565 мм;
- колесная база – 2770 мм;
- клиренс – 160 мм.
В салоне руль, рычаг КПП, передняя панель, 12,3-дюймовые дисплеи мультимедиа и щитка приборов позаимствованы у седана Crown. В то же время, кроссовер получил особые спортивные кресла. Объем багажника составляет 397 л.Важно
Кроссовер Toyota Crown Sport предложен в одной богато оснащенной комплектации. Ее салон отделан кожей, предусмотрены 21-дюймовые диски, климат-контроль, электропакет и набор систем безопасности.
Со старта новая Toyota Crown Sport будет доступна только с 234-сильной гибридной установкой, состоящей из 2,5-литровой четверки и электромотора. Средний расход топлива составляет 4,7 л/100 км.
В декабре добавят более мощный подзаряжаемый гибрид. Все Toyota Crown Sport 2024 будут полноприводными и получат управляемые задние колеса.
К слову, вскоре на рынок выйдет еще один кроссовер Toyota с выразительным дизайном и гибридными установками.
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