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Яскравий дизайн і витрата 4,7 л на 100 км: на ринок вийшов преміальний кросовер Toyota (відео)

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Фото: Toyota | Toyota Crown Sport вирізняється виразним дизайном

Toyota Crown Sport — 4,7-метровий кросовер із яскравим м'язистим дизайном. Преміальна модель буде доступна виключно в гібридних версіях.

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Нова Toyota Crown Sport надійшла у виробництво і вже виходить на ринок в Японії. Перший преміальний кросовер Toyota на батьківщині коштує від 5,9 мільйонів ієн ($39 600). Подробиці авто розкрили на сайті японського автовиробника.

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Передня частина виконана в новому стилі Toyota
Фото: Toyota

Кросовер є новим представником лінійки Toyota Crown. У цьому сімействі зібрані моделі початкового преміум-сегмента, що займають нішу між Toyota і Lexus.

Нова Toyota Crown Sport 2024 вирізняється м'язистим дизайном з роздутими крилами, високою віконною лінією і похилим дахом. Передня частина витримана в новому фірмовому стилі марки — з вираженим "носом" і тоненькими діодними фарами.

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Кросовер буде доступний тільки в гібридних версіях
Фото: Toyota

Модель побудована на платформі TNGA-K, як крос-седан Toyota Crown і Camry. Вона більша за Toyota RAV4, але компактніша за Highlander.

Розміри Toyota Crown Sport:

  • довжина — 4720 мм;
  • ширина — 1880 мм;
  • висота — 1565 мм;
  • колісна база — 2770 мм;
  • кліренс — 160 мм.
Салон Toyota Crown Sport, Toyota Crown Sport 2024, Toyota Crown, Toyota Crown, нова Toyota Crown, кросовер Toyota, Toyota Crown 2024 Fullscreen
На передній панелі встановлено два 12,3-дюймові дисплеї
Фото: Toyota

У салоні кермо, важіль КПП, передня панель, 12,3-дюймові дисплеї мультимедіа та щитка приладів запозичені у седана Crown. Водночас, кросовер отримав особливі спортивні крісла. Об'єм багажника становить 397 л.

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Кросовер Toyota Crown Sport запропоновано в одній багато оснащеній комплектації. Її салон оздоблено шкірою, передбачено 21-дюймові диски, клімат-контроль, електропакет і набір систем безпеки.

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Модель доступна в єдиній комплектації
Фото: Toyota

Зі старту нова Toyota Crown Sport буде доступна тільки з 234-сильною гібридною установкою, що складається з 2,5-літрової четвірки та електромотора. Середня витрата пального становить 4,7 л/100 км.

У грудні додадуть потужніший гібрид, що підзаряджається. Усі Toyota Crown Sport 2024 будуть повнопривідними і отримають керовані задні колеса.

До слова, незабаром на ринок вийде ще один кросовер Toyota з виразним дизайном і гібридними установками.

Також на тесті Фокуса нещодавно побував перший преміальний кросовер Mazda.