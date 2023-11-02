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Майже Lexus: презентовано новий преміальний седан Toyota з незвичайним ГБО (фото)

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Фото: Toyota | Toyota Crown Sedan — п'ятиметрова преміальна модель Е-класу

Нова Toyota Crown — п'ятиметровий спортивний седан преміум-класу з виразним дизайном. Модель буде запропонована в гібридних і електричних версіях.

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Преміальну лінійку Toyota Crown розширила ще одна модель. В Японії презентовано нову Toyota Crown Sedan, яка надійде в продаж уже з 13 листопада за ціною від 7,3 млн ієн ($48 500). Подробиці седана розкрили на офіційному сайті Toyota.

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Широка решітка радіатора поєднується з тоненькими діодними фарами
Фото: Toyota

Саме ця модель є прямою спадкоємицею класичних Toyota Crown, що випускалися з 1955 року. На відміну від інших моделей цієї лінійки, седан зберіг задній привід — він побудований на платформі Toyota Mirai і Lexus LS.

Нова Toyota Crown 2024 позиціонується, як преміальний спортивний седан. У неї довгий капот, укорочена задня частина і похилий купеподібний дах. 19-дюймові диски і спойлер на кришці багажника стали стандартними. Широка решітка радіатора поєднується з тоненькими діодними фарами. Модель Е-класу вийшла досить великою.

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На кришці багажника встановлено спойлер
Фото: Toyota

Розміри Toyota Crown Sedan:

  • довжина — 5030 мм;
  • ширина — 1890 мм;
  • висота — 1470 мм;
  • колісна база — 3000 мм.
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В оздобленні салону використані шкіра і дерево
Фото: Toyota

Салон Toyota Crown Sedan оздоблено шкірою і деревом, а на передній панелі встановлено два дисплеї. Передні крісла отримали електропривод, підігрів і вентиляцію, а розділяє їх високий тунель.

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Спочатку нова Toyota Crown Sedan буде доступна у двох версіях. Гібрид отримає 2,5-літрову бензинову четвірку і пару електромоторів: потужність не повідомляють, але в кросовері Toyota Crown Sport вона становить 224 к. с. Пізніше має з'явитися спортивний гібрид потужністю близько 380 сил.

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Передні сидіння отримали електропривод і вентиляцію
Фото: Toyota

Друга версія — електромобіль Toyota Crown Sedan із силовою установкою від моделі Mirai. Це означає, що його 185-сильний мотор живиться не від батареї, а від водневих паливних осередків. Запас палива в балонах вистачить на 820 км. Такий варіант дорожчий — $55 200. Усі версії Crown Sedan отримають адаптивні амортизатори.

Нагадаємо, що преміальні моделі Crown займають нішу між Toyota і Lexus. У сімействі будуть седани та кросовери. Наприклад, незабаром з'явиться семимісний кросовер Toyota Crown.

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