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Toyota показала преміальний сімейний кросовер із витратою 6,5 л на 100 км (фото)

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Фото: Toyota | Дизайн Toyota Crown Signia виконаний у новому стилі японської марки

Нова Toyota Crown Signia — п'ятиметровий преміальний кросовер із багатою комплектацією. Авто оснащують 245-сильною гібридною установкою.

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Преміальну лінійку Toyota Crown розширила нова модель. У США презентували кросовер Toyota Crown Signia, який надійде в продаж з літа 2024 року. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.

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Кросовер сягає майже 5 м у довжину
Фото: Toyota

Нова Toyota Crown Signia — серійна версія концепт-кара Crown Estate 2022 року. Дизайн авто виконаний у новому фірмовому стилі японської марки з тоненькими діодними фарами і вираженим "носом". За розмірами кросовер можна порівняти з Toyota Highlander, але у нього тільки два ряди крісел.

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Кросовер доступний виключно в гібридній версії
Фото: Toyota

Габарити Toyota Crown Signia:

  • довжина — 4930 мм;
  • ширина — 1880 мм;
  • висота — 1620 мм.
Toyota Crown Signia, нова Toyota Crown Signia, Toyota Crown, Toyota Crown, кросовер Toyota Crown, Toyota Crown Signia 2024 Fullscreen
Передні сидіння розділені високим тунелем
Фото: Toyota

У салоні на передній панелі встановлено два 12,3-дюймових дисплеї, а передні сидіння розділені високим центральним тунелем. Крісла вже в базовій версії отримали електропривод і підігрів, обігрівається і кермо.

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Крім того, нова Toyota Crown Signia в початковій комплектації оснащена електроприводом дверей багажника, камерами кругового огляду, 19-дюймовими дисками та набором систем безпеки. Топовий варіант Limited додає шкіряний салон, вентиляцію передніх і підігрів задніх сидінь, акустику JBL з 11 динаміками.

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У салоні великого авто тільки два ряди сидінь
Фото: Toyota

Кросовер Toyota Crown Signia оснащений економічною гібридною установкою на 245 к. с., що складається з 2,5-літрової бензинової четвірки і двох електромоторів. Він витрачає в середньому 6,5 л/100 км і може буксирувати 1,2-тонний причіп.

До слова, цей самий мотор отримав і більш компактний кросовер Toyota Crown Sport з яскравим дизайном.

Також Фокус розповідав про задньопривідний седан Toyota Crown нового покоління.