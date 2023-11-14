Toyota показала преміальний сімейний кросовер із витратою 6,5 л на 100 км (фото)
Нова Toyota Crown Signia — п'ятиметровий преміальний кросовер із багатою комплектацією. Авто оснащують 245-сильною гібридною установкою.
Преміальну лінійку Toyota Crown розширила нова модель. У США презентували кросовер Toyota Crown Signia, який надійде в продаж з літа 2024 року. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.
Нова Toyota Crown Signia — серійна версія концепт-кара Crown Estate 2022 року. Дизайн авто виконаний у новому фірмовому стилі японської марки з тоненькими діодними фарами і вираженим "носом". За розмірами кросовер можна порівняти з Toyota Highlander, але у нього тільки два ряди крісел.
Габарити Toyota Crown Signia:
- довжина — 4930 мм;
- ширина — 1880 мм;
- висота — 1620 мм.
У салоні на передній панелі встановлено два 12,3-дюймових дисплеї, а передні сидіння розділені високим центральним тунелем. Крісла вже в базовій версії отримали електропривод і підігрів, обігрівається і кермо.
Крім того, нова Toyota Crown Signia в початковій комплектації оснащена електроприводом дверей багажника, камерами кругового огляду, 19-дюймовими дисками та набором систем безпеки. Топовий варіант Limited додає шкіряний салон, вентиляцію передніх і підігрів задніх сидінь, акустику JBL з 11 динаміками.
Кросовер Toyota Crown Signia оснащений економічною гібридною установкою на 245 к. с., що складається з 2,5-літрової бензинової четвірки і двох електромоторів. Він витрачає в середньому 6,5 л/100 км і може буксирувати 1,2-тонний причіп.
До слова, цей самий мотор отримав і більш компактний кросовер Toyota Crown Sport з яскравим дизайном.
Також Фокус розповідав про задньопривідний седан Toyota Crown нового покоління.