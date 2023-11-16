В Украине появился недорогой электрический седан от Nissan с запасом хода 400 км (фото)
Dongfeng E11K — электрический вариант седана Nissan Almera/Sylphy. Он оснащен 136-сильным мотором и обладает большим багажником.
В Украину привезли электромобиль Dongfeng E11K. Это один из самых дешевых электрических седанов. Об авто рассказали на сайт Nextcar.
Новый Dongfeng E11K стоит около 20 000 долларов, а подержанное авто из Китая обойдется в $15 600. Примечательно, что в основе электрокара лежит техника Nissan.Важно
Дело в том, что Dongfeng E11K – электрический вариант седана Nissan Sylphy (в некоторых странах он был известен как Almera). От бензинового собрата китайский электромобиль отличается дизайном передней части с хромированной заглушкой на месте решетки радиатора.
В салоне появился 11,5-дюймовый сенсорный дисплей. Объем багажника составляет 504 л. Комплектация включает двухзонный климат-контроль, камеру заднего вида, парктроник, круиз-контроль и подогрев сидений.
Электромобиль Nissan Dongfeng E11K оснащен мотором на 136 л. с. и 260 Н∙м, а его максимальная скорость ограничена на 130 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 62 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 405 км.
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