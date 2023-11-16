В Україні з'явився недорогий електричний седан від Nissan із запасом ходу 400 км (фото)
Dongfeng E11K — електричний варіант седана Nissan Almera/Sylphy. Він оснащений 136-сильним мотором і має великий багажник.
В Україну привезли електромобіль Dongfeng E11K. Це один із найдешевших електричних седанів. Про авто розповіли на сайт Nextcar.
Новий Dongfeng E11K коштує близько 20 000 доларів, а старе авто з Китаю обійдеться в $15 600. Примітно, що в основі електрокара лежить техніка Nissan.Важливо
Річ у тім, що Dongfeng E11K — електричний варіант седана Nissan Sylphy (у деяких країнах він був відомий як Almera). Від бензинового побратима китайський електромобіль відрізняється дизайном передньої частини з хромованою заглушкою на місці решітки радіатора.
У салоні з'явився 11,5-дюймовий сенсорний дисплей. Об'єм багажника становить 504 л. Комплектація включає двозонний клімат-контроль, камеру заднього виду, парктронік, круїз-контроль і підігрів сидінь.
Електромобіль Nissan Dongfeng E11K оснащений мотором на 136 к. с. і 260 Н∙м, а його максимальна швидкість обмежена на 130 км/год. Акумуляторна батарея ємністю 62 кВт∙год забезпечує запас ходу в 405 км.
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