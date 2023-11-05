Зірка шоу: українці показали в Лас-Вегасі яскравий вінтажний Mercedes із мотором Tesla (фото)
Знаменитий Mercedes 300 SL Gullwing відтворений у форматі електрокара українськими тюнерами. Уся "начинка" для авто запозичена у Tesla Model 3.
На знаменитому тюнінг-шоу SEMA в Лас-Вегасі презентували незвичайний Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. Легендарне авто насправді є електромобілем, причому створили його українські майстри. Про це повідомляє сайт Autogeek.
Унікальний клон Mercedes 300 SL побудували в українському ательє TSK, яке відкрило своє представництво в США. Компанія вже не вперше бере участь у SEMA: рік тому в Лас-Вегасі показали яскраві тюнінговані Tesla. А нинішній проєкт потрапив до ТОП-40 найкращих авто SEMA.
Саме Tesla Model 3 стала донором шасі та силової установки. Засновник TSK Богдан Головатюк пояснив, що метою проєкту було показати, що не важливо, який у авто кузов, адже головне — технології всередині.
Електромобіль Tesla Gullwing (саме так назвали авто) на вигляд нагадує легендарний Mercedes 300 SL. У нього довгий капот, круглі фари і фірмові двері, що піднімаються догори по типу "крила чайки".
Водночас дизайн осучаснили — розширили арки, додали карбоновий обвіс і діодну оптику. З'явилися і сучасні колеса та шини.Важливо
Салон Mercedes-Benz 300 SL оздобили бірюзовою шкірою. Кермо і центральний дисплей знайомі за Tesla Model 3. Авто зберегло все обладнання електрокара — клімат-контроль, навігацію і навіть автопілот.
Електромобіль Mercedes 300 SL Gullwing здатний розігнатися до 100 км/год за 3,9 с. Запас ходу становить 350 км, також підтримується швидка зарядка на станціях Tesla Supercharger.
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