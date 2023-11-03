Старий Ford Sierra перетворили на екстремальний 500-сильний спорткар (відео)

Класичний Ford Sierra отримав сучасний турбомотор потужністю близько 500 к. с. і підвіску від Mustang. У хетчбека виражений обвіс і величезне антикрило.

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У Лас-Вегасі на тюнінг-шоу SEMA презентували вражаючий Ford Sierra. Знамениту масову модель 80-х перетворили на надпотужний спорткар. Про авто розповів у відео блогер Ларі Чен.

Хетчбек отримав величезне антикрило та обвіс Фото: скриншот / YouTube

Вражаючий тюнінг Ford Sierra виконали в американському ательє JH Restorations. За основу взяли версію в кузові хетчбек для ринку США і Канади (вона називалася Merkur XR4Ti).

Для власника тюнінг-ательє саме цей Merkur XR4Ti має особливе значення. Машина була у його шкільного друга і через роки він відшукав її і взявся доопрацювати.

Під капотом встановлено сучасний турбомотор потужністю близько 500 сил Фото: скриншот / YouTube

Під капот був встановлений сучасний турбомотор Ford EcoBoost, потужність якого після тюнінгу зросла приблизно до 475-500 к. с. (у стандартної моделі було 175 сил). Крім того, встановили деталі підвіски від Ford Mustang і нові гальма.

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Оскільки новий двигун Ford виявився більшим, то довелося встановити опуклий капот. Крім того, тюнінг Ford Sierra охоплює обвіс, розширювачі арок і величезне антикрило в стилі знаменитого зарядженого Sierra RS Cosworth.

Салон Merkur XR4Ti перетягнули тканиною від Recaro, а також встановили нові прилади і сучасну аудіосистему з USB-портом і Bluetooth.

До слова, на шоу SEMA також презентували тюнінг вінтажних Ford, Dodge і Rolls-Royce 60-х років — вони стали потужнішими і сучаснішими.

Також Фокус писав, що в Німеччині виявили покинутий автосалон з новенькими Ford Sierra і Escort.