У Німеччині виявлено занедбаний автосалон із незайманими Ford 80-х років (відео)

Автосалон Ford не працює вже майже 40 років, але в його приміщенні залишилися машини. Ford Fiesta, Escort і Sierra не проїхали жодного кілометра і стали капсулами часу.

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У німецькому місті Інгольштадт розташований цілий занедбаний автосалон Ford. Він не працює з середини 80-х років, але при цьому збереглася не тільки сама будівля, а й автомобілі в ній. Відео з автосалоном з'явилося на Youtube-каналі Auto Retro.

Ford Sierra Фото: скриншот / YouTube

Вдалося з'ясувати, що автосалон закрився майже 40 років тому після смерті його власника. Його вдова не захотіла займатися автобізнесом, але при цьому вирішила зберегти шоурум з машинами. Деякий час вона навіть підтримувала приміщення в порядку, проте тепер жінка в будинку для літніх людей і за автосалоном ніхто не дивиться.

Ford Escort Фото: скриншот / YouTube

Усередині залишилися шість машин. Три з них — Ford Sierra в кузовах хетчбек і універсал. Також у шоурумі стоять компактний Ford Fiesta, хетчбек Ford Escort і його версія Orion у кузові седан.

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Ці Ford ніколи не ставили на облік. Машини в новому стані і без пробігу, а на їхніх сидіннях збереглися целофанові чохли — вони стали капсулами часу. Ці моделі не можна назвати рідкісними чи особливими, тож поки що вони не потрібні нікому і продавати їх не поспішають.

Примітно, що це не єдиний подібний автосалон у Європі. Покинуті шоуруми з машинами в новому стані є в Бельгії та Франції.

Також Фокус повідомляв, що в Польщі знайшли два десятки ВАЗ 2000-х без пробігу — вони роками припадали пилом на складі.