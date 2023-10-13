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Авто

Гість із 60-х: в Україні помітили легендарне американське ретроавто (фото)

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Ford Mustang випущений 1969 року

Вінтажний Ford Mustang 1969 року зараз цінується колекціонерами. Спортивну модель оснащували двигунами потужністю до 375 к. с.

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В Україні з'явився вінтажний Ford Mustang першого покоління. Класичний американський спорткар помітили в Харкові. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Судячи з номерів, це купе Ford Mustang 1969 року прибуло з Каліфорнії. Автомобіль має непоганий вигляд і видно, що його відновлювали.

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Ford Mustang 1969 року оснащували двигунами потужністю до 375 сил
Фото: Ford

Характеристики Ford Mustang не відомі. У моделі 1969 року була широка палітра двигунів. Спорткар оснащували рядними шістками об'ємом 3,3 л (120 к.с.) і 4,1 л (155 к.с.), а також V8 об'ємом 4,9 л (210 і 290 к.с.), 5,8 л (250 і 290 к.с.), 6,4 л (320 к.с.) і 7,0 л (335 і 375 к.с.).

Ford Mustang 1969 року був доступний із 4-ступінчастою механічною та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Серед опцій для моделі були кондиціонер, круїз-контроль, гідропідсилювач керма, передні дискові гальма.

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Ford Mustang першого покоління випускали з 1964 по 1973 роки. Загалом зібрано близько 1,3 мільйона купе і кабріолетів — це був один із наймасовіших спорткарів свого часу.

До слова, в Україні є ще один Ford Mustang 1969 року, причому в спортивному виконанні Mach 1 з 320-сильним двигуном.

Також Фокус писав, що в Києві з'явився надпотужний спортивний універсал Mercedes на 850 сил.