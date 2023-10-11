Суперкар для сім'ї: в Україні з'явився вражаючий 850-сильний універсал Mercedes (фото)

Універсал Mercedes E-Class допрацювали фахівці Brabus. Він оснащений 850-сильним V8 твін-турбо і здатний розігнатися до 350 км/год.

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Заряджений універсал впізнається за зміненою решіткою радіатора і карбоновим обвісом

Тюнінг Mercedes E-Class виконали фахівці ательє Brabus. Свого часу цей універсал демонстрували на найбільшому європейському тюнінг-шоу в Ессені в 2013 році.

Ззаду видно чотири вихлопні труби

Проект назвали Brabus 850 Wagon. Цифрове позначення вказує на потужність мотора — 850 к. с. Об'єм двигуна V8 збільшили з 5,5 до 5,9 л, а також встановили дві нові турбіни.

Універсал здатний розвинути 350 км/год

Піковий крутильний момент досяг значного показника в 1450 Н∙м. Щоб поберегти трансмісію, його обмежили на 1100 Н∙м.

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Універсал Mercedes E-Class Brabus є грозою суперкарів, адже здатен розігнатися до 100 км/год лише за 3,1 с та розвинути 350 км/год. Пропонували версії із заднім і повним приводом.

Салон оздоблений шкірою та карбоном

Дивно, але при цьому дизайн Brabus 850 Wagon не надто змінився і він має вельми стриманий вигляд. Надпотужну версію видають скромний карбоновий обвіс, решітка радіатора Brabus, збільшені колісні диски і чотири вихлопні труби. Салон оздобили дорогою шкірою і карбоном.

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