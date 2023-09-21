У Києві помітили вражаючий 800-сильний кабріолет Mercedes Brabus за $370 000 (фото)

Mercedes SL65 AMG доопрацьований фахівцями Brabus і його потужність зросла до 800 сил. Максимальна швидкість кабріолета обмежена на 350 км/год.

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У Києві сфотографували унікальний Brabus SL800 Roadster. Такий кабріолет Mercedes єдиний в Україні, та й у світі цих авто небагато. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Ззаду з'явився карбоновий спойлер

Проект Brabus SL800 Roadster — це тюнінг Mercedes SL R231. Якщо точніше, то для доопрацювання взяли флагманський купе-кабріолет Mercedes SL65 AMG. У 2013 році спорткар випустили лімітованою серією, а його ціна становила близько $370 000.

Салон оздоблений дорогою шкірою і карбон

Потужність 6,0-літрового V12 зросла з 630 до 800 к. с., а піковий крутильний момент підняли з 1000 до 1420 Н∙м, але обмежили на 1100 Н∙м, щоб поберегти трансмісію. Також встановлено вихлопну систему з перепускним клапаном, що регулює гучність.

Потужність двигуна зросла до 800 сил

Із 7-ступінчастою автоматичною КПП Mercedes SL Brabus здатний розігнатися до 100 км/год за 3,7 с, а до 200 км/год — за 9,8 с. Максимальна швидкість обмежена на 350 км/год.

Спорткар здатний розвинути 350 км/год

Відрізнити Brabus SL800 Roadster від стандартного Mercedes SL можна за карбоновим обвісом і заднім спойлером, а також повітрозабірником на капоті. Також з'явилися 20-дюймові диски. Салон оздоблений дорогою стьобаною шкірою і карбоном. Доопрацьована і пневмопідвіска спорткара.

Раніше Фокус розповідав, що в Києві бачили унікальний 800-сильний седан Mercedes Brabus, випущений накладом у 10 екземплярів.

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