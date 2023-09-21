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Авто

У Києві помітили вражаючий 800-сильний кабріолет Mercedes Brabus за $370 000 (фото)

Brabus SL800 Roadster, Mercedes SL R231, Mercedes SL65 AMG, тюнінг Mercedes, Mercedes SL Brabus
Brabus SL800 Roadster — доопрацьований варіант Mercedes SL65 AMG

Mercedes SL65 AMG доопрацьований фахівцями Brabus і його потужність зросла до 800 сил. Максимальна швидкість кабріолета обмежена на 350 км/год.

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У Києві сфотографували унікальний Brabus SL800 Roadster. Такий кабріолет Mercedes єдиний в Україні, та й у світі цих авто небагато. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Brabus SL800 Roadster, Mercedes SL R231, Mercedes SL65 AMG, тюнінг Mercedes, Mercedes SL Brabus Fullscreen
Ззаду з'явився карбоновий спойлер

Проект Brabus SL800 Roadster — це тюнінг Mercedes SL R231. Якщо точніше, то для доопрацювання взяли флагманський купе-кабріолет Mercedes SL65 AMG. У 2013 році спорткар випустили лімітованою серією, а його ціна становила близько $370 000.

Brabus SL800 Roadster, Mercedes SL R231, Mercedes SL65 AMG, тюнінг Mercedes, Mercedes SL Brabus Fullscreen
Салон оздоблений дорогою шкірою і карбон

Потужність 6,0-літрового V12 зросла з 630 до 800 к. с., а піковий крутильний момент підняли з 1000 до 1420 Н∙м, але обмежили на 1100 Н∙м, щоб поберегти трансмісію. Також встановлено вихлопну систему з перепускним клапаном, що регулює гучність.

Brabus SL800 Roadster, Mercedes SL R231, Mercedes SL65 AMG, тюнінг Mercedes, Mercedes SL Brabus Fullscreen
Потужність двигуна зросла до 800 сил

Із 7-ступінчастою автоматичною КПП Mercedes SL Brabus здатний розігнатися до 100 км/год за 3,7 с, а до 200 км/год — за 9,8 с. Максимальна швидкість обмежена на 350 км/год.

Brabus SL800 Roadster, Mercedes SL R231, Mercedes SL65 AMG, тюнінг Mercedes, Mercedes SL Brabus Fullscreen
Спорткар здатний розвинути 350 км/год

Відрізнити Brabus SL800 Roadster від стандартного Mercedes SL можна за карбоновим обвісом і заднім спойлером, а також повітрозабірником на капоті. Також з'явилися 20-дюймові диски. Салон оздоблений дорогою стьобаною шкірою і карбоном. Доопрацьована і пневмопідвіска спорткара.

Раніше Фокус розповідав, що в Києві бачили унікальний 800-сильний седан Mercedes Brabus, випущений накладом у 10 екземплярів.

Також ми писали, про рідкісний мікроавтобус Mercedes Brabus в Україні.