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Авто

В Киеве заметили впечатляющий 800-сильный кабриолет Mercedes Brabus за $370 000 (фото)

Brabus SL800 Roadster, Mercedes SL R231, Mercedes SL65 AMG, тюнинг Mercedes, Mercedes SL Brabus
Brabus SL800 Roadster — доработанный вариант Mercedes SL65 AMG

Mercedes SL65 AMG доработан специалистами Brabus и его мощность выросла до 800 сил. Максимальная скорость кабриолета ограничена на 350 км/ч.

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В Киеве сфотографировали уникальный Brabus SL800 Roadster. Такой кабриолет Mercedes единственный в Украине, да и в мире этих авто немного. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Brabus SL800 Roadster, Mercedes SL R231, Mercedes SL65 AMG, тюнинг Mercedes, Mercedes SL Brabus Fullscreen
Сзади появился карбоновый спойлер

Проект Brabus SL800 Roadster – это тюнинг Mercedes SL R231. Если точнее, то для доработки взяли флагманский купе-кабриолет Mercedes SL65 AMG. В 2013 году спорткар выпустили лимитированной серией, а его цена составила около $370 000.

Brabus SL800 Roadster, Mercedes SL R231, Mercedes SL65 AMG, тюнинг Mercedes, Mercedes SL Brabus Fullscreen
Салон отделан дорогой кожей и карбон

Мощность 6,0-литрового V12 выросла с 630 до 800 л. с., а пиковый крутящий момент подняли с 1000 до 1420 Н∙м, но ограничили на 1100 Н∙м, чтобы поберечь трансмиссию. Также установлена выхлопная система с перепускным клапаном, регулирующим громкость.

Brabus SL800 Roadster, Mercedes SL R231, Mercedes SL65 AMG, тюнинг Mercedes, Mercedes SL Brabus Fullscreen
Мощность двигателя выросла до 800 сил

С 7-ступенчатой автоматической КПП Mercedes SL Brabus способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 с, а до 200 км/ч – за 9,8 с. Максимальная скорость ограничена на 350 км/ч.

Brabus SL800 Roadster, Mercedes SL R231, Mercedes SL65 AMG, тюнинг Mercedes, Mercedes SL Brabus Fullscreen
Спорткар способен развить 350 км/ч

Отличить Brabus SL800 Roadster от стандартного Mercedes SL по карбоновым обвесу и заднему спойлеру, а также воздухозаборнику на капоте. Также появились 20-дюймовые диски. Салон отделан дорогой стеганной кожей и карбоном. Доработана и пневмоподвеска спорткара.

Ранее Фокус рассказывал, что в Киеве видели уникальный 800-сильный седан Mercedes Brabus, выпущенный тиражом в 10 экземпляров.

Также мы писали, про редчайший микроавтобус Mercedes Brabus в Украине.