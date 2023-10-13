Гость из 60-х: в Украине заметили легендарное американское ретро-авто (фото)

Винтажный Ford Mustang 1969 года сейчас ценится коллекционерами. Спортивную модель оснащали двигателями мощностью до 375 л. с.

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В Украине появился винтажный Ford Mustang первого поколения. Классический американский спорткар заметили в Харькове. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Судя по номерам, это купе Ford Mustang 1969 года прибыло из Калифорнии. Автомобиль неплохо выглядит и видно, что его восстанавливали.

Ford Mustang 1969 года оснащали двигателями мощностью до 375 сил Фото: Ford

Характеристики Ford Mustang не известны. У модели 1969 года была широкая палитра двигателей. Спорткар оснащали рядными шестерками объемом 3,3 л (120 л. с.) и 4,1 л (155 л. с.), а также V8 объемом 4,9 л (210 и 290 л. с.), 5,8 л (250 и 290 л. с.), 6,4 л (320 л. с.) и 7,0 л (335 и 375 л. с.).

Ford Mustang 1969 года был доступен с 4-ступенчатой механической и 3-ступенчатой автоматической КПП. Среди опций для модели были кондиционер, круиз-контроль, гидроусилитель руля, передние дисковые тормоза.

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Ford Mustang первого поколения выпускали с 1964 по 1973 годы. Всего собрано около 1,3 миллионов купе и кабриолетов – это был один из самых массовых спорткаров своего времени.

К слову, в Украине есть еще один Ford Mustang 1969 года, причем в спортивном исполнении Mach 1 с 320-сильным двигателем.

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