Капсула времени за $300 000: обнаружен редкий Ford Mustang 60-х в новом состоянии (фото)

В 1969 году выпущено менее 1000 Ford Mustang Boss 429. Заряженное купе оснащено 7,0-литровым гоночным V8 мощностью 375 л. с.

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В США нашли идеально сохраненный Ford Mustang 1969 года в очень редкой версии Boss 429. Автомобиль проехал всего 18 300 км. Об авто рассказали на сайте Legendary Motor Car.

Пробег авто составляет всего 18 300 км

Этот Ford Mustang Boss 429 выглядит как новый, ведь первый владелец заботился об авто – мало на нем ездил, хранил в гараже и регулярно обслуживал. Кузов и салон в отличном состоянии и не верится, что эта капсула времени ни разу не проходила реставрацию.

Комплектация включает усилитель руля и радио

Boss 429 – одна из самых редких и ценных версий Ford Mustang за всю историю модели. Средняя стоимость этого авто – 300 000 долларов, хотя некоторые экземпляры вдвое дороже.

Салон Ford Mustang идеально сохранился

Модель очень редкая – всего выпущено 859 Ford Mustang Boss 429 1969 года, еще 499 авто собрали в 1970 году. Авто выпустили специально для допуска к чемпионату NASCAR.

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Главная особенность Ford Mustang Boss 429 – огромный 7,0-литровый V8 на 375 л. с. С 4-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,8 с, а спринт на ¼ мили (402 м) осуществляется за 14 с.

Под капотом установлен 7,0-литровый 375-сильный V8

Спорткар получил самоблокирующийся дифференциал и спортивную подвеску. Оснащение также включает усилитель руля, передние дисковые тормоза и радио.

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