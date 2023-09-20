В старом сарае обнаружен редкий американский спорткар 50-х с "запрещенным" мотором (фото)

Выпущено не более 750 кабриолетов Oldsmobile 88 J-2. Спорткар оснащен гоночным двигателем V8 мощностью 312 л. с. и развивал скорость свыше 200 км/ч.

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В США обнаружили настоящий раритет – ничейный кабриолет Oldsmobile 88 1957 года. Редкое американское спортивное авто простояло заброшенным несколько десятков лет. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Всего выпущено около 750 кабриолетов Oldsmobile 88 J-2 Фото: autoevolution.com

Oldsmobile 88 нашли в сарае в штате Алабама. Его состояние оставляет желать лучшего, ведь краска на кузове облезла, а складывающаяся тканевая крыша, сиденья и отделка салона отсутствуют. Днище машины покрыто ржавчиной.

Тем не менее, Oldsmobile 88 решили восстановить, ведь выяснилось, что это очень редкая версия модели J-2 Golden Rocket. Новый владелец выкупил авто за $14 500 и готовится к реставрации.

В салоне отсутствуют кресла и отделка Фото: autoevolution.com

Сейчас Oldsmobile 88 J-2 Golden Rocket в хорошем состоянии стоит не менее 50 000 долларов. Всего в 1957-58 годах выпущено немногим более 2000 таких авто, из которых лишь 750 были кабриолетами. И очень мало из них получили кондиционер, как эта машина.

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Oldsmobile 88 J-2 является серийной версией гоночной модели для чемпионата NASCAR. Главная его особенность – 6,1-литровый V8 на 312 л. с., оснащенный сразу тремя карбюраторами. Это позволяло разгоняться до 100 км/ч за 7,3 с и развивать скорость свыше 200 км/ч.

Двигатель Oldsmobile 88 J-2 с тремя карбюраторами развивает 312 л. с. Фото: autoevolution.com

Руководство NASCAR побоялось, что такое авто будет непобедимым и "убьет" конкуренцию в чемпионате, а потому в середине 1957 года запретило моторы с несколькими карбюраторами. Вскоре после этого выпуск модели решили прекратить.

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