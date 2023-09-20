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Авто

В старом сарае обнаружен редкий американский спорткар 50-х с "запрещенным" мотором (фото)

Oldsmobile 88 J2, Oldsmobile 88, Oldsmobile 88 1957, Oldsmobile 88 J2 Golden Rocket
Фото: autoevolution.com | Редкий Oldsmobile 88 J2 Golden Rocket годами стоял заброшенным

Выпущено не более 750 кабриолетов Oldsmobile 88 J-2. Спорткар оснащен гоночным двигателем V8 мощностью 312 л. с. и развивал скорость свыше 200 км/ч.

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В США обнаружили настоящий раритет – ничейный кабриолет Oldsmobile 88 1957 года. Редкое американское спортивное авто простояло заброшенным несколько десятков лет. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Oldsmobile 88 J2, Oldsmobile 88, Oldsmobile 88 1957 Fullscreen
Всего выпущено около 750 кабриолетов Oldsmobile 88 J-2
Фото: autoevolution.com

Oldsmobile 88 нашли в сарае в штате Алабама. Его состояние оставляет желать лучшего, ведь краска на кузове облезла, а складывающаяся тканевая крыша, сиденья и отделка салона отсутствуют. Днище машины покрыто ржавчиной.

Тем не менее, Oldsmobile 88 решили восстановить, ведь выяснилось, что это очень редкая версия модели J-2 Golden Rocket. Новый владелец выкупил авто за $14 500 и готовится к реставрации.

Салон Oldsmobile 88, Oldsmobile 88 J2, Oldsmobile 88, Oldsmobile 88 1957, Oldsmobile 88 J2 Golden Rocket Fullscreen
В салоне отсутствуют кресла и отделка
Фото: autoevolution.com

Сейчас Oldsmobile 88 J-2 Golden Rocket в хорошем состоянии стоит не менее 50 000 долларов. Всего в 1957-58 годах выпущено немногим более 2000 таких авто, из которых лишь 750 были кабриолетами. И очень мало из них получили кондиционер, как эта машина.

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Oldsmobile 88 J-2 является серийной версией гоночной модели для чемпионата NASCAR. Главная его особенность – 6,1-литровый V8 на 312 л. с., оснащенный сразу тремя карбюраторами. Это позволяло разгоняться до 100 км/ч за 7,3 с и развивать скорость свыше 200 км/ч.

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Двигатель Oldsmobile 88 J-2 с тремя карбюраторами развивает 312 л. с.
Фото: autoevolution.com

Руководство NASCAR побоялось, что такое авто будет непобедимым и "убьет" конкуренцию в чемпионате, а потому в середине 1957 года запретило моторы с несколькими карбюраторами. Вскоре после этого выпуск модели решили прекратить.

Ранее Фокус рассказывал про еще одну заброшенную звезду NASCAR — это авто стоит более миллиона долларов.

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