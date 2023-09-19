Находка на миллион: дорогой американский спорткар годами стоял заброшенным на СТО (видео)

Выпущено лишь 135 Plymouth Superbird с 425-сильным V8 Hemi. Это один из самых дорогих американских автомобилей всех времен.

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В США нашли заброшенный Plymouth Road Runner Superbird 1970 года. Знаменитое спортивное авто не один год простояло на подъемнике на станции техобслуживание. Ему посвятили видео на Youtube-канале Auto Archaeology.

Автомобиль проржавел и требует реставрации Фото: скриншот / YouTube

История этого Plymouth Superbird не до конца установлена, но известно, что последний владелец случайно приобрел спорткар на площадке по торговле б/у авто. Поскольку машина требовала ремонта и реставрации, то ее завезли на СТО и поставили на подъемник.

Plymouth Superbird — один из первых серийных автомобилей с антикрылом Фото: скриншот / YouTube

Впрочем, восстановить Plymouth Road Runner Superbird не удалось и он так и остался на подъемнике. Машина местами проржавела, но все равно остается очень ценной.

Под капотом установлен 425-сильный V8 Hemi Фото: скриншот / YouTube

Plymouth Superbird 1970 года – настоящий коллекционный раритет. По сути, это серийная версия гоночного авто из серии NASCAR – для допуска к соревнованиям выпустили менее 2000 таких купе.

Plymouth Superbird Hemi в хорошем состоянии стоит свыше миллиона долларов Фото: Mecum

Особенность Plymouth Superbird – проработанная аэродинамика. Это один из первых серийных автомобилей с антикрылом. Кроме того, установлена обтекаемая передняя часть.

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Конкретно этот автомобиль ценен тем, что оснащен редким топовым 7,0-литровым V8 Hemi мощностью 425 л. с. На овальных трассах NASCAR Plymouth Superbird развивали 320-330 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает около 5 с.

Всего выпустили лишь 135 Plymouth Superbird Hemi и сейчас их цена на аукционах превышает миллион долларов. Это один из самых дорогих американских автомобилей всех времен.

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