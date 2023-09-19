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Авто

Находка на миллион: дорогой американский спорткар годами стоял заброшенным на СТО (видео)

Plymouth Superbird 1970, Plymouth Superbird, Plymouth Road Runner Superbird, Plymouth Road Runner, заброшенные авто
Фото: скриншот / YouTube | Plymouth Superbird оставили на подъемнике на СТО

Выпущено лишь 135 Plymouth Superbird с 425-сильным V8 Hemi. Это один из самых дорогих американских автомобилей всех времен.

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В США нашли заброшенный Plymouth Road Runner Superbird 1970 года. Знаменитое спортивное авто не один год простояло на подъемнике на станции техобслуживание. Ему посвятили видео на Youtube-канале Auto Archaeology.

Plymouth Superbird 1970, Plymouth Superbird, Plymouth Road Runner Superbird, Plymouth Road Runner, заброшенные авто Fullscreen
Автомобиль проржавел и требует реставрации
Фото: скриншот / YouTube

История этого Plymouth Superbird не до конца установлена, но известно, что последний владелец случайно приобрел спорткар на площадке по торговле б/у авто. Поскольку машина требовала ремонта и реставрации, то ее завезли на СТО и поставили на подъемник.

Plymouth Superbird 1970, Plymouth Superbird, Plymouth Road Runner Superbird, Plymouth Road Runner, заброшенные авто Fullscreen
Plymouth Superbird — один из первых серийных автомобилей с антикрылом
Фото: скриншот / YouTube

Впрочем, восстановить Plymouth Road Runner Superbird не удалось и он так и остался на подъемнике. Машина местами проржавела, но все равно остается очень ценной.

Plymouth Superbird 1970, Plymouth Superbird, Plymouth Road Runner Superbird, Plymouth Road Runner, заброшенные авто Fullscreen
Под капотом установлен 425-сильный V8 Hemi
Фото: скриншот / YouTube

Plymouth Superbird 1970 года – настоящий коллекционный раритет. По сути, это серийная версия гоночного авто из серии NASCAR – для допуска к соревнованиям выпустили менее 2000 таких купе.

Plymouth Road Runner Superbird, Plymouth Superbird 1970, Plymouth Superbird, Plymouth Road Runner Superbird, Plymouth Road Runner, заброшенные авто Fullscreen
Plymouth Superbird Hemi в хорошем состоянии стоит свыше миллиона долларов
Фото: Mecum

Особенность Plymouth Superbird – проработанная аэродинамика. Это один из первых серийных автомобилей с антикрылом. Кроме того, установлена обтекаемая передняя часть.

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Конкретно этот автомобиль ценен тем, что оснащен редким топовым 7,0-литровым V8 Hemi мощностью 425 л. с. На овальных трассах NASCAR Plymouth Superbird развивали 320-330 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает около 5 с.

Всего выпустили лишь 135 Plymouth Superbird Hemi и сейчас их цена на аукционах превышает миллион долларов. Это один из самых дорогих американских автомобилей всех времен.

Ранее Фокус рассказывал о заброшенной коллекции из 230 авто стоимостью свыше 10 миллионов долларов.

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