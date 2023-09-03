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Авто

Заброшенное сокровище: культовый Aston Martin за $500 000 простоял 40 лет в гараже (видео)

Aston Martin DB4 1959, Aston Martin DB4, Aston Martin, заброшенные авто
Фото: скриншот / YouTube | Aston Martin DB4 не выезжал на дороги с 1982 года

Всего с 1958 по 1963 год выпущено лишь 1204 Aston Martin DB4. Именно эта модель прославила британскую марку на весь мир.

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В Великобритании обнаружили заброшенный Aston Martin DB4 1959 года. Раритетное спорткупе не выезжало на дороги более 40 лет. Находке посвящено видео на Youtube-канале The Late Brake Show.

Aston Martin DB4, Aston Martin DB4 1959, Aston Martin, заброшенные авто Fullscreen
Кузов автомобиля покрыт ржавчиной
Фото: скриншот / YouTube

Aston Martin DB4 стоит в гараже с 1982 года. История автомобиля интересная – первым его владельцем был настоящий шпион. Разведчик ездил на Aston Martin еще до того, как он появился в фильмах о Джеймсе Бонде.

Aston Martin DB4 1959, Aston Martin DB4, Aston Martin, заброшенные авто Fullscreen
Отделка салона повреждена
Фото: скриншот / YouTube

Затем Aston Martin DB4 дважды менял владельцев. В начале 80-х его пытались восстановить и перекрасили, однако реставрацию так и не удалось завершить.

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Кузов автомобиля проржавел и местами поврежден, а в салоне разорвана кожаная отделка. Двигатель Aston Martin DB4 пытались завести, однако он пока не способен работать длительное время. Теперь спорткар отправят на реставрацию.

Aston Martin DB4 1959, Aston Martin DB4, Aston Martin, заброшенные авто Fullscreen
Под капотом установлена 240-сильная шестерка
Фото: скриншот / YouTube

Aston Martin DB4 сейчас очень ценится коллекционерами и авто в хорошем состоянии стоят не менее 500 000 долларов. Конкретно это купе является 124-м в серии, а всего с 1958 по 1963 год собрано лишь 1204 DB4. Именно эта модель прославила британскую марку на весь мир.

Купе Aston Martin DB4 оснащено 3,7-литровой рядной шестеркой мощностью 240 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Авто способно разогнаться до 100 км/ч за 8,5 с и развить 227 км/ч.

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