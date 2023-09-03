Заброшенное сокровище: культовый Aston Martin за $500 000 простоял 40 лет в гараже (видео)

Всего с 1958 по 1963 год выпущено лишь 1204 Aston Martin DB4. Именно эта модель прославила британскую марку на весь мир.

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В Великобритании обнаружили заброшенный Aston Martin DB4 1959 года. Раритетное спорткупе не выезжало на дороги более 40 лет. Находке посвящено видео на Youtube-канале The Late Brake Show.

Кузов автомобиля покрыт ржавчиной Фото: скриншот / YouTube

Aston Martin DB4 стоит в гараже с 1982 года. История автомобиля интересная – первым его владельцем был настоящий шпион. Разведчик ездил на Aston Martin еще до того, как он появился в фильмах о Джеймсе Бонде.

Отделка салона повреждена Фото: скриншот / YouTube

Затем Aston Martin DB4 дважды менял владельцев. В начале 80-х его пытались восстановить и перекрасили, однако реставрацию так и не удалось завершить.

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Кузов автомобиля проржавел и местами поврежден, а в салоне разорвана кожаная отделка. Двигатель Aston Martin DB4 пытались завести, однако он пока не способен работать длительное время. Теперь спорткар отправят на реставрацию.

Под капотом установлена 240-сильная шестерка Фото: скриншот / YouTube

Aston Martin DB4 сейчас очень ценится коллекционерами и авто в хорошем состоянии стоят не менее 500 000 долларов. Конкретно это купе является 124-м в серии, а всего с 1958 по 1963 год собрано лишь 1204 DB4. Именно эта модель прославила британскую марку на весь мир.

Купе Aston Martin DB4 оснащено 3,7-литровой рядной шестеркой мощностью 240 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Авто способно разогнаться до 100 км/ч за 8,5 с и развить 227 км/ч.

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