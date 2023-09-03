Покинутий скарб: культовий Aston Martin за $500 000 простояв 40 років у гаражі (відео)
Загалом з 1958 по 1963 рік випущено лише 1204 Aston Martin DB4. Саме ця модель прославила британську марку на весь світ.
У Великій Британії виявили занедбаний Aston Martin DB4 1959 року. Раритетне спорткупе не виїжджало на дороги понад 40 років. Знахідці присвячено відео на Youtube-каналі The Late Brake Show.
Aston Martin DB4 стоїть у гаражі з 1982 року. Історія автомобіля цікава — першим його власником був справжній шпигун. Розвідник їздив на Aston Martin ще до того, як він з'явився у фільмах про Джеймса Бонда.
Потім Aston Martin DB4 двічі змінював власників. На початку 80-х його намагалися відновити і перефарбували, проте реставрацію так і не вдалося завершити.
Кузов автомобіля проржавів і місцями пошкоджений, а в салоні розірване шкіряне оздоблення. Двигун Aston Martin DB4 намагалися завести, проте він поки що не здатний працювати тривалий час. Тепер спорткар відправлять на реставрацію.
Aston Martin DB4 зараз дуже цінується колекціонерами і авто в хорошому стані коштують не менше 500 000 доларів. Саме це купе є 124-м у серії, а загалом з 1958 до 1963 року зібрано лише 1204 DB4. Саме ця модель прославила британську марку на весь світ.
Купе Aston Martin DB4 оснащене 3,7-літровою рядною шісткою потужністю 240 к. с. і 5-ступінчастою механічною КПП. Авто здатне розігнатися до 100 км/год за 8,5 с і розвинути 227 км/год.
Раніше Фокус розповідав, що під Києвом знайшли покинутим рідкісний австралійський седан.
Також ми писали, що в Україні виявили ВАЗ-2106 1991 року без пробігу.