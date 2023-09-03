Покинутий скарб: культовий Aston Martin за $500 000 простояв 40 років у гаражі (відео)

Загалом з 1958 по 1963 рік випущено лише 1204 Aston Martin DB4. Саме ця модель прославила британську марку на весь світ.

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У Великій Британії виявили занедбаний Aston Martin DB4 1959 року. Раритетне спорткупе не виїжджало на дороги понад 40 років. Знахідці присвячено відео на Youtube-каналі The Late Brake Show.

Кузов автомобіля покритий іржею Фото: скриншот / YouTube

Aston Martin DB4 стоїть у гаражі з 1982 року. Історія автомобіля цікава — першим його власником був справжній шпигун. Розвідник їздив на Aston Martin ще до того, як він з'явився у фільмах про Джеймса Бонда.

Оздоблення салону пошкоджено Фото: скриншот / YouTube

Потім Aston Martin DB4 двічі змінював власників. На початку 80-х його намагалися відновити і перефарбували, проте реставрацію так і не вдалося завершити.

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Кузов автомобіля проржавів і місцями пошкоджений, а в салоні розірване шкіряне оздоблення. Двигун Aston Martin DB4 намагалися завести, проте він поки що не здатний працювати тривалий час. Тепер спорткар відправлять на реставрацію.

Під капотом встановлена 240-сильна шістка Фото: скриншот / YouTube

Aston Martin DB4 зараз дуже цінується колекціонерами і авто в хорошому стані коштують не менше 500 000 доларів. Саме це купе є 124-м у серії, а загалом з 1958 до 1963 року зібрано лише 1204 DB4. Саме ця модель прославила британську марку на весь світ.

Купе Aston Martin DB4 оснащене 3,7-літровою рядною шісткою потужністю 240 к. с. і 5-ступінчастою механічною КПП. Авто здатне розігнатися до 100 км/год за 8,5 с і розвинути 227 км/год.

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