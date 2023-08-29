Гість із 1991 року: в Україні знайдено ВАЗ-2106 без пробігу (фото)

ВАЗ-2106 1991 року жодного разу не був поставлений на облік. Седан виглядає як новий і навіть зберіг рідну гуму.

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В Україні виявили ідеально збережений ВАЗ-2106 1991 року. Автомобіль простояв без руху понад 30 років. Про це розповів у Facebook блогер Roma Urraco, який шукає подібні капсули часу.

Пробіг автомобіля становить лише 159 км Фото: Roma Urraco

Цю "шістку" ВАЗ жодного разу не поставили на облік — її відправили на зберігання фактично одразу після купівлі. На одометрі висвічується пробіг у 159 км, тож це справді капсула часу.

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Не виключено, що це найбільш збережений ВАЗ-2106 в Україні. У Lada ідеальний стан лакофарбового покриття кузова і рідна гума. Внутрішнє оздоблення в салоні і навіть у багажнику має чудовий вигляд. У комплекті збережений і оригінальний набір інструментів.

Кузов авто добре зберігся Салон ВАЗ-2106 у відмінному стані Збережено навіть оздоблення багажника Під капотом встановлено 77-сильний мотор

Двигун ВАЗ-2106 також має чудовий вигляд — він чистий і без патьоків. Під капотом Lada встановлено 1,5-літрову четвірку потужністю 77 к.с. З 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 16 с, а максимальна швидкість становить 156 км/год.

Седан ВАЗ-2106 випускали з 1976 по 2001 роки і всього зібрано 4,3 мільйона цих авто. Бюджетна задньопривідна модель є глибокою модернізацією ВАЗ-2103.

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