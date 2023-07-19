Легендарне авто Джеймса Бонда пішло з молотка за $2,5 мільйона (фото, відео)

Aston Martin DB5 знімався у фільмі "Золоте око" про пригоди Джеймса Бонда. Агент 007 на цьому авто влаштував перегони з новим суперкаром Ferrari.

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У Великій Британії на аукціоні Bonhams продали Aston Martin DB5 1965 року. За знамените спорткупе віддали 1,96 мільйона фунтів стерлінгів ($2,55 млн). Про це повідомляє офіційний сайт аукціонного дому.

Aston Martin DB5 знявся в десятці фільмів про агента 007 Фото: bonhams.com

Aston Martin DB5 зараз дуже цінується колекціонерами і коштує не менше півмільйона доларів, але це купе особливе. Річ у тім, що з молотка пішло справжнє авто Джеймса Бонда.

Спорткар продали за 2,5 мільйона доларів Фото: bonhams.com

Саме цей Aston Martin DB5 знімався у фільмі "Золоте око" 1992 року і засвітився на початку кінокартини. На ньому агент 007 у виконанні Пірса Броснана змагається з головною негідницею на новітньому, на той час, суперкарі Ferrari F355 GTS. Перегони проходять на гірських серпантинах в околицях Монако.

Під капотом встановлена 282-сильна шістка Фото: bonhams.com

Крім того, Aston Martin DB5 також з'являвся у фільмах "Завтра не помре ніколи" і "Спектр". Авто також брало участь у численних автошоу і на ньому їздив відомий британський гонщик сер Стірлінг Мосс. В останні роки Aston Martin був частиною експозиції автомобілів з відомих кінофільмів.

Aston Martin DB5 брав участь у різних автошоу Фото: bonhams.com

У комплекті з авто покупцеві вручили пляшку улюбленого шампанського Джеймса Бонда Bollinger з келихами, як у фільмі "Золоте око", а також постери кінокартини.

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Спортивний Aston Martin DB5 випускали з 1963 по 1965 роки і всього зібрали 1059 авто. Він оснащений 4,0-літровою 282-сильною шісткою і здатний розігнатися до 100 км/год за 8 с і розвинути 230 км/год.

У фільмі "Золоте око" Aston Martin DB5 змагався з Ferrari F355 GTS

Джеймс Бонд вперше сів за кермо Aston Martin DB5 у фільмі "Голдфінгер" 1964 року — тоді роль агента 007 виконав Шон Коннері. Загалом DB5 з'являвся в десяти фільмах про Джеймса Бонда.

Раніше Фокус розповідав, що на аукціоні продали легендарне авто з фільму "Назад у майбутнє".

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