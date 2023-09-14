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Авто

Заброшенные сокровища: обнаружена коллекция редких ретро-авто на миллионы долларов (видео)

коллекция ретро авто, коллекция авто, заброшенные автомобили,Ford Mustang, Chevrolet Camaro
Фото: скриншот / YouTube | В коллекции собрано 230 раритетных автомобилей

В коллекции собраны очень редкие и ценные ретро-автомобили. Стоимость некоторых машин доходит до миллиона долларов.

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В США нашли огромную коллекцию раритетных и дорогих ретро-авто. На заброшенном складе собраны 230 старинных машин суммарной стоимостью более 10 миллионов долларов. Видео о коллекции появилось на Youtube-канале Classic Car Rescue.

коллекция ретро авто, коллекция авто, заброшенные автомобили,Ford Mustang, Chevrolet Camaro Fullscreen
Общая стоимость авто превышает 10 миллионов долларов
Фото: скриншот / YouTube

Место расположение склада держится в секрете, не разглашают и имя коллекционера, собравшего редкие автомобили. Впрочем, видно, что он знал толк в старинных машинах.

Большинство авто в коллекции — американская классика. Самыми дорогими являются два спортивных кабриолета Auburn 851 Boattail Speedster середины 30-х — стоимость таких авто доходит до миллиона долларов.

Auburn Boattail Speedster, коллекция ретро авто, коллекция авто, заброшенные автомобили, Ford Mustang, Chevrolet Camaro Fullscreen
Самыми ценными в коллекции являются два Auburn 851 Boattail Speedster
Shelby GT500 KR, коллекция ретро авто, коллекция авто, заброшенные автомобили,Ford Mustang, Chevrolet Camaro Fullscreen
Ford Mustang Shelby GT500 KR стоит около $200 000
Cord 810, коллекция ретро авто, коллекция авто, заброшенные автомобили,Ford Mustang, Chevrolet Camaro Fullscreen
Редкий Cord 810
коллекция ретро авто, коллекция авто, заброшенные автомобили,Ford Mustang, Chevrolet Camaro Fullscreen
Chevrolet Camaro и Ford Mustang Shelby GT500
коллекция ретро авто, коллекция авто, заброшенные автомобили,Ford Mustang, Chevrolet Camaro Fullscreen
В коллекции немало винтажных Cadillac
коллекция ретро авто, коллекция авто, заброшенные автомобили,Ford Mustang, Chevrolet Camaro Fullscreen
Ford Thunderbird
Auburn Boattail Speedster, коллекция ретро авто, коллекция авто, заброшенные автомобили, Ford Mustang, Chevrolet Camaro
Shelby GT500 KR, коллекция ретро авто, коллекция авто, заброшенные автомобили,Ford Mustang, Chevrolet Camaro
Cord 810, коллекция ретро авто, коллекция авто, заброшенные автомобили,Ford Mustang, Chevrolet Camaro
коллекция ретро авто, коллекция авто, заброшенные автомобили,Ford Mustang, Chevrolet Camaro
коллекция ретро авто, коллекция авто, заброшенные автомобили,Ford Mustang, Chevrolet Camaro
коллекция ретро авто, коллекция авто, заброшенные автомобили,Ford Mustang, Chevrolet Camaro

Недешевыми являются и переднеприводные Cord 810 и 812 — их на складе сразу несколько. Также на видео можно заметить роскошные Rolls-Royce Phantom III конца 30-х годов.

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В Киеве прошел пробег редких ретро-автомобилей (фото)
В Киеве прошел пробег редких ретро-автомобилей (фото)

В коллекции собраны многочисленные Cadillac, Chevrolet Camaro и Impala разных лет выпуска, несколько Ford Thunderbird и купе Volvo P1800. Но больше всего насчитывается Ford Mustang — их десятки и среди них есть редкие модели вроде кабриолета Shelby GT500 KR за $200 000.

Часть авто очень хорошо сохранились, другие — покрыты ржавчиной. Кроме того, некоторые машины частично разобраны — очевидно их начали восстанавливать, но затем процесс реставрации прекратили.

Ранее Фокус рассказывал про огромную коллекцию старинных авто, найденную на ферме в Канаде.

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