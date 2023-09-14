Заброшенные сокровища: обнаружена коллекция редких ретро-авто на миллионы долларов (видео)

В коллекции собраны очень редкие и ценные ретро-автомобили. Стоимость некоторых машин доходит до миллиона долларов.

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В США нашли огромную коллекцию раритетных и дорогих ретро-авто. На заброшенном складе собраны 230 старинных машин суммарной стоимостью более 10 миллионов долларов. Видео о коллекции появилось на Youtube-канале Classic Car Rescue.

Общая стоимость авто превышает 10 миллионов долларов Фото: скриншот / YouTube

Место расположение склада держится в секрете, не разглашают и имя коллекционера, собравшего редкие автомобили. Впрочем, видно, что он знал толк в старинных машинах.

Большинство авто в коллекции — американская классика. Самыми дорогими являются два спортивных кабриолета Auburn 851 Boattail Speedster середины 30-х — стоимость таких авто доходит до миллиона долларов.

Самыми ценными в коллекции являются два Auburn 851 Boattail Speedster Ford Mustang Shelby GT500 KR стоит около $200 000 Редкий Cord 810 Chevrolet Camaro и Ford Mustang Shelby GT500 В коллекции немало винтажных Cadillac Ford Thunderbird

Недешевыми являются и переднеприводные Cord 810 и 812 — их на складе сразу несколько. Также на видео можно заметить роскошные Rolls-Royce Phantom III конца 30-х годов.

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В коллекции собраны многочисленные Cadillac, Chevrolet Camaro и Impala разных лет выпуска, несколько Ford Thunderbird и купе Volvo P1800. Но больше всего насчитывается Ford Mustang — их десятки и среди них есть редкие модели вроде кабриолета Shelby GT500 KR за $200 000.

Часть авто очень хорошо сохранились, другие — покрыты ржавчиной. Кроме того, некоторые машины частично разобраны — очевидно их начали восстанавливать, но затем процесс реставрации прекратили.

Ранее Фокус рассказывал про огромную коллекцию старинных авто, найденную на ферме в Канаде.

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