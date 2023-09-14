Покинуті скарби: виявлено колекцію рідкісних ретроавто на мільйони доларів (відео)

У колекції зібрані дуже рідкісні та цінні ретроавтомобілі. Вартість деяких машин доходить до мільйона доларів.

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У США знайшли величезну колекцію раритетних і дорогих ретро-авто. На покинутому складі зібрано 230 старовинних машин сумарною вартістю понад 10 мільйонів доларів. Відео про колекцію з'явилося на Youtube-каналі Classic Car Rescue.

Загальна вартість авто перевищує 10 мільйонів доларів Фото: скриншот / YouTube

Місце розташування складу тримають у секреті, не розголошують й ім'я колекціонера, який зібрав рідкісні автомобілі. Втім, видно, що він знався на старовинних машинах.

Більшість авто в колекції — американська класика. Найдорожчими є два спортивні кабріолети Auburn 851 Boattail Speedster середини 30-х — вартість таких авто сягає мільйона доларів.

Найціннішими в колекції є два Auburn 851 Boattail Speedster Ford Mustang Shelby GT500 KR коштує близько $200 000 Рідкісний Cord 810 Chevrolet Camaro і Ford Mustang Shelby GT500 У колекції чимало вінтажних Cadillac Ford Thunderbird

Недешевими є і передньопривідні Cord 810 та 812 — їх на складі одразу кілька. Також на відео можна помітити розкішні Rolls-Royce Phantom III кінця 30-х років.

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У колекції зібрані численні Cadillac, Chevrolet Camaro і Impala різних років випуску, кілька Ford Thunderbird і купе Volvo P1800. Але найбільше налічується Ford Mustang — їх десятки і серед них є рідкісні моделі на кшталт кабріолета Shelby GT500 KR за $200 000.

Частина авто дуже добре збереглися, інші — вкриті іржею. Крім того, деякі машини частково розібрані — вочевидь їх почали відновлювати, але потім процес реставрації припинили.

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