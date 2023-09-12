Раритети на фермі: виявлено величезну покинуту колекцію авто (фото)
У колекції зібрано близько 60 розкішних Cadillac, кілька десятків Jeep, а також вінтажні Buick, Citroen, Chevrolet. Більшість машин чудово збереглися.
У Канаді виявили велику занедбану колекцію авто. Вона налічує 230 машин різних марок і років випуску, які зберігаються на території ферми. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Старовинні автомобілі зібрав колекціонер Андре Муазар. Він захопився машинами в юному віці — відтоді, як купив Citroen 2CV і навчився розбирати його на деталі.
У 80-х Андре Муазар перебрався з Франції до Канади, купив там ферму і почав колекціонувати автомобілі. Найбільше він зібрав Cadillac — налічується близько 60 машин цієї марки різних років випуску.
Також у колекції кілька десятків Jeep і чимало Citroen моделей 2CV, Traction Avant і DS. Крім того, можна впізнати вінтажний Buick 1930 року, рідкісний Chevrolet Impala 1961 року, спортивні Porsche 928 і Mercury Cougar.
Деякі автомобілі француз придбав для своєї родини. Так, доньці він придбав Volkswagen Beetle, як у її улюбленому фільмі "Гербі", а дружині-паріжанці — Pontiac Parisienne.Важливо
Після смерті Андре Муазара колекція виявилася занедбаною і про машини ніхто не дбав, але більшість із них непогано збереглися. Тепер їх планують розпродати на аукціоні.
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