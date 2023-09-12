Раритети на фермі: виявлено величезну покинуту колекцію авто (фото)

У колекції зібрано близько 60 розкішних Cadillac, кілька десятків Jeep, а також вінтажні Buick, Citroen, Chevrolet. Більшість машин чудово збереглися.

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У Канаді виявили велику занедбану колекцію авто. Вона налічує 230 машин різних марок і років випуску, які зберігаються на території ферми. Про це повідомляє сайт Carscoops.

У колекції зібрано 60 Cadillac різних років випуску

Старовинні автомобілі зібрав колекціонер Андре Муазар. Він захопився машинами в юному віці — відтоді, як купив Citroen 2CV і навчився розбирати його на деталі.

У 80-х Андре Муазар перебрався з Франції до Канади, купив там ферму і почав колекціонувати автомобілі. Найбільше він зібрав Cadillac — налічується близько 60 машин цієї марки різних років випуску.

Buick 1930 року Chevrolet Impala 1961 року Citroen Traction Avant Citroen 2CV Citroen DS 1971 року Cadillac Eldorado 1981 року Porsche 928

Також у колекції кілька десятків Jeep і чимало Citroen моделей 2CV, Traction Avant і DS. Крім того, можна впізнати вінтажний Buick 1930 року, рідкісний Chevrolet Impala 1961 року, спортивні Porsche 928 і Mercury Cougar.

Деякі автомобілі француз придбав для своєї родини. Так, доньці він придбав Volkswagen Beetle, як у її улюбленому фільмі "Гербі", а дружині-паріжанці — Pontiac Parisienne.

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Після смерті Андре Муазара колекція виявилася занедбаною і про машини ніхто не дбав, але більшість із них непогано збереглися. Тепер їх планують розпродати на аукціоні.

Раніше Фокус повідомляв, що в старому гаражі виявлено рідкісний спорткар Aston Martin за $500 000.

Також ми писали, що найдорожчу Toyota продано за мільйон доларів.