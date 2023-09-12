Раритеты на ферме: обнаружена огромная заброшенная коллекция авто (фото)

В коллекции собраны около 60 роскошных Cadillac, несколько десятков Jeep, а также винтажные Buick, Citroen, Chevrolet. Большинство машин превосходно сохранились.

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В Канаде обнаружили крупную заброшенную коллекцию авто. Она насчитывает 230 машин разных марок и лет выпуска, которые хранятся на территории фермы. Об этом сообщает сайт Carscoops.

В коллекции собрано 60 Cadillac разных лет выпуска

Старинные автомобили собрал коллекционер Андре Муазар. Он увлекся машинами в юном возрасте – с тех пор, как купил Citroen 2CV и научился разбирать его на детали.

В 80-х Андре Муазар перебрался из Франции в Канаду, купил там ферму и начал коллекционировать автомобили. Больше всего он собрал Cadillac – насчитывается около 60 машин этой марки разных лет выпуска.

Buick 1930 года Chevrolet Impala 1961 года Citroen Traction Avant Citroen 2CV Citroen DS 1971 года Cadillac Eldorado 1981 года Porsche 928

Также в коллекции несколько десятков Jeep и немало Citroen моделей 2CV, Traction Avant и DS. Кроме того, можно узнать винтажный Buick 1930 года, редкий Chevrolet Impala 1961 года, спортивные Porsche 928 и Mercury Cougar.

Некоторые автомобили француз приобрел для своей семьи. Так, дочке он приобрел Volkswagen Beetle, как в ее любимом фильме "Херби", а жене-парижанке – Pontiac Parisienne.

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После смерти Андре Муазара коллекция оказалась заброшенной и о машинах никто не заботился, но большинство из них неплохо сохранились. Теперь их планируют распродать на аукционе.

Ранее Фокус сообщал, что в старом гараже обнаружен редчайший спорткар Aston Martin за $500 000.

Также мы писали, что самая дорогая Toyota продана за миллион долларов.