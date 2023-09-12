Раритеты на ферме: обнаружена огромная заброшенная коллекция авто (фото)
В коллекции собраны около 60 роскошных Cadillac, несколько десятков Jeep, а также винтажные Buick, Citroen, Chevrolet. Большинство машин превосходно сохранились.
В Канаде обнаружили крупную заброшенную коллекцию авто. Она насчитывает 230 машин разных марок и лет выпуска, которые хранятся на территории фермы. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Старинные автомобили собрал коллекционер Андре Муазар. Он увлекся машинами в юном возрасте – с тех пор, как купил Citroen 2CV и научился разбирать его на детали.
В 80-х Андре Муазар перебрался из Франции в Канаду, купил там ферму и начал коллекционировать автомобили. Больше всего он собрал Cadillac – насчитывается около 60 машин этой марки разных лет выпуска.
Также в коллекции несколько десятков Jeep и немало Citroen моделей 2CV, Traction Avant и DS. Кроме того, можно узнать винтажный Buick 1930 года, редкий Chevrolet Impala 1961 года, спортивные Porsche 928 и Mercury Cougar.
Некоторые автомобили француз приобрел для своей семьи. Так, дочке он приобрел Volkswagen Beetle, как в ее любимом фильме "Херби", а жене-парижанке – Pontiac Parisienne.Важно
После смерти Андре Муазара коллекция оказалась заброшенной и о машинах никто не заботился, но большинство из них неплохо сохранились. Теперь их планируют распродать на аукционе.
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