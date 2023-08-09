$500 000 в старом сарае: обнаружена заброшенная коллекция редких ретро-авто (видео)

В старом сарае собраны знаменитые британские модели авто 50-70-х годов. Особенно ценными являются спорткары марок Jaguar и AC.

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В Великобритании нашли неизвестную коллекцию старинных автомобилей. Дорогие раритетные модели десятилетиями стояли заброшенными в старом сарае. Находке посвятили видео на Youtube-каналеAnglia Car Auctions.

Jaguar E-Type Фото: скриншот / YouTube

В коллекции собраны настоящие раритеты. Суммарная стоимость обнаруженных авто после реставрации превысит 500 000 долларов. Все они относятся к британской классике.

AC Aceca Фото: скриншот / YouTube

В частности, обнаружены сразу три Jaguar E-Type 1969-70 годов выпуска. Купе и родстеры оснащены 4,2-литровой 265-сильной шестеркой.

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Самым дорогим в коллекции является купе AC Aceca 1955 года – в хорошем состоянии оно стоит около 120 000 долларов. Таких спорткаров с 2,0-литровой 90-сильной четверкой выпустили всего 159.

AC Ace Фото: скриншот / YouTube

Кроме того, нашли два родстера AC Ace конца 50-х – именно эта модель послужила основой для легендарной Shelby Cobra. Спорткары также оснащены 2,0-литровыми моторами, но их мощность больше – 100 и 120 л. с.

Во дворе возле сарая стоит ранний Land Rover 1951 года. Все автомобили покрыты ржавчиной и требуют реставрации. Их уже забрали на восстановление, после которого постараются найти им новых владельцев.

Ранее Фокус сообщал, что самый первый Land Rover обнаружили заброшенным, а затем реставрировали и испытали в пробеге через пустыню.

Также мы писали, что коллекцию ретро-авто обнаружили спрятанной на свалке в США.