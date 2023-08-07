Самый первый Land Rover восстановили из груды металла и испытали в сложном ралли (видео)
Самый первый выпущенный Land Rover обнаружили заброшенным на ферме и отреставрировали. Внедорожник выдержал сложный автопробег через пустыню.
В Великобритании вернули к жизни первый серийный Land Rover. Внедорожник несколько десятилетий простоял под открытым небом, но был восстановлен и принял участие в сложнейшем ралли в пустыне Гоби. Об этом рассказал на своем Youtube-канале экс-звезда Top Gear и ведущий шоу The Grand Tour Ричард Хаммонд.
Самый первый Land Rover долгое время считался потерянным. Авто, выпущенное 29 июля 1948 года изначально хотели подарить британской королевской семье, однако для них создали особый Land Rover, а первый серийный внедорожник купил профессор из Ньюкасла.
Land Rover несколько раз менял владельцев и в 70-х его следы были потеряны. Однако несколько лет назад авто обнаружили заброшенным во дворе старой фермы в Англии. Владелец внедорожника умер, а его семья не знала о ценности авто.
Авто выкупили и продали на аукционе миллиардеру сэру Джиму Рэдклиффу. Он является страстным поклонником старинных Land Rover и даже наладил выпуск современных внедорожников Ineos Grenadier с дизайном в духе первого Defender.Важно
Десятилетия под открытым небом дали о себе знать: Land Rover превратился в груду металла. Джим Рэдклифф нанял лучших специалистов и потратил 2 года на реставрацию авто.
Land Rover вернули к жизни, но решили не перекрашивать. А вместо музея оно отправилось в сложное ралли. Джим Рэдклифф организовал пробег ретро-авто через пустыню Гоби и сам сел за руль внедорожника. Сложное испытание не стало проблемой для винтажного автомобиля — он прошел его от начала и до конца.
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