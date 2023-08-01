Шведское качество: винтажный Volvo завелся и поехал после 30 лет простоя в лесу (видео)
Volvo Amazon покрыт слоем грязи и местами проржавел, а его салон завален хламом. Тем не менее, автомобиль смог завестись и поехать.
Завидную живучесть продемонстрировал старинный Volvo Amazon 1970 года. Шведский автомобиль простоял 30 лет заброшенным в лесу, но его удалось оживить. Видео опубликовал в Youtube шведский блогер Hampus Granstrom.
Volvo Amazon обнаружили на лесной опушке на севере Швеции. По номеру удалось установить, что автомобиль не эксплуатировался минимум три десятилетия.
Годы простоя под открытым небом дали о себе знать. Автомобиль покрыт слоем грязи и местами проржавел, а краска на кузове потрескалась.
Впрочем, салон Volvo Amazon в относительно неплохом состоянии, хотя нуждается в химчистке. К тому же, он завален хламом.
Однако больше всего удивил двигатель Volvo Amazon. 1,8-литровая бензиновая четверка мощностью 75 л. с. хорошо сохранилась. Ее почистили, залили масло, подключили аккумулятор и подали топливо – и авто завелось.
Мало того Volvo Amazon смог самостоятельно поехать. Машина своим ходом добралась до мастерской и теперь ее ждет реставрация.
Семейную модель Volvo Amazon выпускали с 1956 по 1970 годы. Всего собрано 667 791 авто.
Ранее Фокус сообщал, что старинный Dodge 1924 года завелся и поехал после 83 лет простоя.
Также мы писали про Audi TT 2006 года с пробегом менее 1000 км.