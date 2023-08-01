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Авто

Шведское качество: винтажный Volvo завелся и поехал после 30 лет простоя в лесу (видео)

Volvo Amazon, Volvo Amazon 1970, старый Volvo, заброшенные авто
Фото: скриншот / YouTube | Volvo Amazon простоял заброшенным 30 лет

Volvo Amazon покрыт слоем грязи и местами проржавел, а его салон завален хламом. Тем не менее, автомобиль смог завестись и поехать.

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Завидную живучесть продемонстрировал старинный Volvo Amazon 1970 года. Шведский автомобиль простоял 30 лет заброшенным в лесу, но его удалось оживить. Видео опубликовал в Youtube шведский блогер Hampus Granstrom.

Volvo Amazon, Volvo Amazon 1970, старый Volvo, заброшенные авто Fullscreen
Авто покрыто слоем грязи и местами проржавело
Фото: скриншот / YouTube

Volvo Amazon обнаружили на лесной опушке на севере Швеции. По номеру удалось установить, что автомобиль не эксплуатировался минимум три десятилетия.

Volvo Amazon, Volvo Amazon 1970, старый Volvo, заброшенные авто Fullscreen
Салон Volvo Amazon завален хламом
Фото: скриншот / YouTube

Годы простоя под открытым небом дали о себе знать. Автомобиль покрыт слоем грязи и местами проржавел, а краска на кузове потрескалась.

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Впрочем, салон Volvo Amazon в относительно неплохом состоянии, хотя нуждается в химчистке. К тому же, он завален хламом.

Volvo Amazon, Volvo Amazon 1970, старый Volvo, заброшенные авто Fullscreen
Двигатель Volvo Amazon удалось завести
Фото: скриншот / YouTube

Однако больше всего удивил двигатель Volvo Amazon. 1,8-литровая бензиновая четверка мощностью 75 л. с. хорошо сохранилась. Ее почистили, залили масло, подключили аккумулятор и подали топливо – и авто завелось.

Volvo Amazon, Volvo Amazon 1970, старый Volvo, заброшенные авто Fullscreen
Volvo смог своим ходом добраться до мастерской своим ходом
Фото: скриншот / YouTube

Мало того Volvo Amazon смог самостоятельно поехать. Машина своим ходом добралась до мастерской и теперь ее ждет реставрация.

Семейную модель Volvo Amazon выпускали с 1956 по 1970 годы. Всего собрано 667 791 авто.

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