Шведское качество: винтажный Volvo завелся и поехал после 30 лет простоя в лесу (видео)

Volvo Amazon покрыт слоем грязи и местами проржавел, а его салон завален хламом. Тем не менее, автомобиль смог завестись и поехать.

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Завидную живучесть продемонстрировал старинный Volvo Amazon 1970 года. Шведский автомобиль простоял 30 лет заброшенным в лесу, но его удалось оживить. Видео опубликовал в Youtube шведский блогер Hampus Granstrom.

Авто покрыто слоем грязи и местами проржавело Фото: скриншот / YouTube

Volvo Amazon обнаружили на лесной опушке на севере Швеции. По номеру удалось установить, что автомобиль не эксплуатировался минимум три десятилетия.

Салон Volvo Amazon завален хламом Фото: скриншот / YouTube

Годы простоя под открытым небом дали о себе знать. Автомобиль покрыт слоем грязи и местами проржавел, а краска на кузове потрескалась.

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Впрочем, салон Volvo Amazon в относительно неплохом состоянии, хотя нуждается в химчистке. К тому же, он завален хламом.

Двигатель Volvo Amazon удалось завести Фото: скриншот / YouTube

Однако больше всего удивил двигатель Volvo Amazon. 1,8-литровая бензиновая четверка мощностью 75 л. с. хорошо сохранилась. Ее почистили, залили масло, подключили аккумулятор и подали топливо – и авто завелось.

Volvo смог своим ходом добраться до мастерской своим ходом Фото: скриншот / YouTube

Мало того Volvo Amazon смог самостоятельно поехать. Машина своим ходом добралась до мастерской и теперь ее ждет реставрация.

Семейную модель Volvo Amazon выпускали с 1956 по 1970 годы. Всего собрано 667 791 авто.

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