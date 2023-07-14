Geely и Volvo готовят стильный и мощный гибридный кроссовер за $20 000 (фото)

Новый Lynk & Co 06 изменился внешне и стал выразительнее на вид. У кроссовера появилась экономичная гибридная версия мощностью 299 л. с.

Related video

В интернете появились фото Lynk & Co 06 2024. Компактный кроссовер от премиального подразделения концерна Geely прошел основательную модернизацию и поступит в продажу до конца года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Кроссовер Lynk & Co 06 – совместная разработка Geely и Volvo. Модель построена на платформе ВМА, которую разработали при участии специалистов шведского бренда. Стоимость базовой версии авто составляет около 20 000 долларов и кроссовер имеет шансы появиться в Европе, ведь бренд Lynk & Co там уже представили.

Фонари растянуты на всю ширину кузова Фото: CarNewsChina

Модель обновили в духе старшего брата Lynk & Co 08. Дизайн стал более граненым, а передняя часть полностью новая – заменены бампер, оптика, решетка радиатора и капот. Фонари растянуты на всю ширину кузова.

На выбор предложены колесные диски диаметром 18 и 19 дюймов. Также новый Lynk & Co 06 несколько подрос в размерах. Салон кроссовера еще не показали.

Размеры Lynk & Co 06 2024:

длина — 4350 мм;

ширина — 1820 мм;

высота — 1625 мм;

колесная база — 2640 мм.

Важно

880 сил и запас хода 600 км: конкурента Tesla Model S от Volvo показали до премьеры (фото)

Кроссовер Lynk & Co 06 сохранит 1,5-литровый 190-сильный турбомотор Volvo. Новинкой станет экономичный подзаряжаемый гибрид с 1,5-литровым бензиновым двигателем на 120 л. с. и 218-сильным электромотором — их суммарная отдача составит 299 л. с. Он получит батарею на 19,1 кВт∙ч и сможет проехать 102 км в электрическом режиме, а его максимальная скорость составит 178 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что Geely и Volvo создали скоростного конкурента Subaru WRX с выразительным дизайном.

Также мы писали, что в Украине появится доступный электромобиль Volvo с запасом хода 480 км.