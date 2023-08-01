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Авто

Шведська якість: вінтажний Volvo завівся і поїхав після 30 років простою в лісі (відео)

Volvo Amazon, Volvo Amazon 1970, старий Volvo, занедбані авто, старий Volvo
Фото: скриншот / YouTube | Volvo Amazon простояв покинутим 30 років

Volvo Amazon покритий шаром бруду і місцями проржавів, а його салон завалений мотлохом. Проте, автомобіль зміг завестися і поїхати.

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Завидну живучість продемонстрував старовинний Volvo Amazon 1970 року. Шведський автомобіль простояв 30 років покинутим у лісі, але його вдалося оживити. Відео опублікував у Youtube шведський блогер Hampus Granstrom.

Volvo Amazon, Volvo Amazon 1970, старий Volvo, занедбані авто, старий Volvo Fullscreen
Авто вкрите шаром бруду і місцями проржавіло
Фото: скриншот / YouTube

Volvo Amazon виявили на лісовій галявині на півночі Швеції. За номером вдалося встановити, що автомобіль не експлуатували щонайменше три десятиліття.

Volvo Amazon, Volvo Amazon 1970, старий Volvo, занедбані авто, старий Volvo Fullscreen
Салон Volvo Amazon завалений мотлохом
Фото: скриншот / YouTube

Роки простою просто неба дали про себе знати. Автомобіль вкритий шаром бруду і місцями проржавів, а фарба на кузові потріскалася.

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Втім, салон Volvo Amazon у відносно непоганому стані, хоча потребує хімчистки. До того ж, він завалений мотлохом.

Volvo Amazon, Volvo Amazon 1970, старий Volvo, занедбані авто, старий Volvo Fullscreen
Двигун Volvo Amazon вдалося завести
Фото: скриншот / YouTube

Проте найбільше здивував двигун Volvo Amazon. 1,8-літрова бензинова четвірка потужністю 75 к. с. добре збереглася. Її почистили, залили мастило, під'єднали акумулятор і подали паливо — і авто завелося.

Volvo Amazon, Volvo Amazon 1970, старий Volvo, занедбані авто, старий Volvo Fullscreen
Volvo зміг своїм ходом дістатися до майстерні своїм ходом
Фото: скриншот / YouTube

Мало того Volvo Amazon зміг самостійно поїхати. Машина своїм ходом дісталася до майстерні і тепер на неї чекає реставрація.

Сімейну модель Volvo Amazon випускали з 1956 по 1970 роки. Загалом зібрано 667 791 авто.

Раніше Фокус повідомляв, що старовинний Dodge 1924 року завівся і поїхав після 83 років простою.

Також ми писали про Audi TT 2006 року з пробігом менше 1000 км.