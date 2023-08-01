Шведська якість: вінтажний Volvo завівся і поїхав після 30 років простою в лісі (відео)
Volvo Amazon покритий шаром бруду і місцями проржавів, а його салон завалений мотлохом. Проте, автомобіль зміг завестися і поїхати.
Завидну живучість продемонстрував старовинний Volvo Amazon 1970 року. Шведський автомобіль простояв 30 років покинутим у лісі, але його вдалося оживити. Відео опублікував у Youtube шведський блогер Hampus Granstrom.
Volvo Amazon виявили на лісовій галявині на півночі Швеції. За номером вдалося встановити, що автомобіль не експлуатували щонайменше три десятиліття.
Роки простою просто неба дали про себе знати. Автомобіль вкритий шаром бруду і місцями проржавів, а фарба на кузові потріскалася.
Втім, салон Volvo Amazon у відносно непоганому стані, хоча потребує хімчистки. До того ж, він завалений мотлохом.
Проте найбільше здивував двигун Volvo Amazon. 1,8-літрова бензинова четвірка потужністю 75 к. с. добре збереглася. Її почистили, залили мастило, під'єднали акумулятор і подали паливо — і авто завелося.
Мало того Volvo Amazon зміг самостійно поїхати. Машина своїм ходом дісталася до майстерні і тепер на неї чекає реставрація.
Сімейну модель Volvo Amazon випускали з 1956 по 1970 роки. Загалом зібрано 667 791 авто.
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