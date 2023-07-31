Прибулець із 2000-х: виявлено знаменитий 17-річний Audi з пробігом менше 1000 км (відео)

Audi TT більшу частину часу простояв у гаражі та ідеально зберігся. Спортивне купе має вигляд як нове.

Related video

У Великій Британії виявлено Audi TT 2006 року в ідеальному стані. За 17 років купе проїхало лише 933 км. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Купе оснащене 190-сильним турбомотором Фото: carscoops.com

Це купе можна вважати найкращим Audi TT першого покоління наразі, адже це єдиний такий спорткар у стані нового авто. Машина практично весь час простояла в гаражі.

Салон авто в ідеальному стані Фото: carscoops.com

Audi TT виглядає так, ніби тільки з автосалону. У нього відмінний стан лакофарбового покриття кузова та оздоблення інтер'єру. Днище і деталі підвіски чисті — на них не видно слідів експлуатації.

Капсулу часу виставили на продаж Фото: carscoops.com

Важливо

В Україні знайшли рідкісний німецький мотоцикл 70-х без пробігу і в заводському ящику (фото)

Цей Audi TT 2006 року оснащений базовим 1,8-літровим турбомотором потужністю 190 к. с. і 5-ступінчастою механічною КПП. Передньопривідне купе здатне розігнатися до 100 км/год за 7,4 с і розвинути 234 км/год. Зараз авто виставили на продаж за 24 950 фунтів стерлінгів ($32 300).

Нагадаємо, що Audi TT першого покоління випускали з 1998 по 2006 роки. Спорткар вирізняється елегантним обтічним дизайном. Купе і кабріолет комплектували бензиновими двигунами потужністю до 250 к. с. і пропонували з переднім або повним приводом.

Раніше Фокус розповідав про рідкісний спортивний Chevrolet 1972 року в стані нового авто.

Також ми писали, що в Україні виявили рідкісний електромобіль Citroen 2000 року.