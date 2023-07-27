В Україні знайшли рідкісний німецький мотоцикл 70-х без пробігу і в заводському ящику (фото)

Мотоцикл MZ TS 250 не розпакований і не проїхав жодного кілометра з 1976 року. Рідкісний байк чудово зберігся і виглядає як новий.

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В Україні виявлено дуже рідкісний мотоцикл MZ TS 250 1976 року. Байк є капсулою часу і майже півстоліття простояв у заводській упаковці. Про це розповів у Facebook блогер Roma Urraco.

Мотоцикл добре зберігся Фото: Roma Urraco

MZ TS 250 виглядає так, ніби щойно куплений у магазині — його так і не витягли з дерев'яного ящика. Німецький мотоцикл чудово зберігся — на ньому не видно слідів іржі або патьоків мастила.

На одометрі красується цифра в 2 милі (3,2 км) — найімовірніше, це не реальний пробіг, а "калібрувальний" (пов'язаний з налаштуванням приладу).

На одометрі — "калібрувальний" пробіг Фото: Roma Urraco

Той факт, що спідометр і одометр розмічені в милях, дає зрозуміти, що це модель не для нашого ринку, тим паче, що в СРСР мотоцикли MZ практично не поставлялися.

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Байки MZ випускали в НДР з 1956 року. Підприємство в місті Чопау до Другої світової війни випускало знамениті мотоцикли DKW, проте комуністичний уряд Східної Німеччини націоналізував і перейменував його.

Мотоцикл здатен розвинути 130 км/год Фото: Roma Urraco

Мотоцикл MZ TS 250 випускали з 1973 до 1976 року, а його головною особливістю стала рама хребтового типу. Його 250-кубовий мотор розвиває 19 к. с., а максимальна швидкість становить 130 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україну привезли рідкісний і маловідомий електромобіль Citroen 2000 року.

Також ми писали, що в нашій країні знайшли раритетний мотоцикл CZ 1982 року без пробігу.