Капсула часу з 70-х: виявлено культовий Chevrolet в ідеальному стані (відео)

За 51 рік у Chevrolet Chevelle був тільки один власник, а його пробіг становить лише 36 500 км. Стан авто здивував навіть професійних реставраторів.

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У США знайшли ідеально збережений Chevrolet Chevelle 1972 року. Класичне спортивне авто виглядає як нове. Йому присвятив відео на своєму Youtube-каналі блогер і реставратор автомобілів Денніс Коллінз.

Пробіг авто становить лише 36 500 км Фото: скриншот / YouTube

З 1972 року у Chevrolet Chevelle SS був тільки один власник, який дуже дбав про авто. Машина рідко покидала гараж, тому її пробіг за 51 рік становить лише 36 500 км, тобто щороку вона долала в середньому по 715 км.

Під капотом встановлено 5,7-літровий V8 Фото: скриншот / YouTube

Крім того, власник регулярно обслуговував Chevrolet Chevelle і намагався підтримувати його в оригінальному стані. На кузові немає іржі, а всі хромовані деталі виглядають як нові. Довелося тільки замінити клапанні кришки і важіль КПП, а також доопрацювати повітряний фільтр.

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Chevrolet Chevelle SS 1972 року оснащений базовим 5,7-літровим V8 потужністю 175 к. с. і 4-ступінчастою механічною КПП. Втім, у лінійці моделі були і версії потужністю 450 к. с.

Спочатку цей Chevrolet Chevelle планували продати на онлайн аукціоні, але автор відео Денніс Коллінз був вражений його збереженням і вирішив викупити автомобіль.

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