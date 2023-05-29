Надпотужний раритет: на сміттєзвалищі виявили культове американське авто 70-х (відео)

Chevrolet Chevelle оснащений 450-сильним V8 і свого часу був найпотужнішим авто у світі. Всього випустили менше 4,5 тисячі таких авто і зараз їх ціна доходить до 150 000 доларів.

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У США виявили рідкісний Chevrolet Chevelle 1970 року. Потужний спортивний автомобіль роками іржавіє просто неба на звалищі в штаті Юта. Знахідці присвятили відео на Youtube каналі Patrick Glenn Nichols Musclecar Barn Finds.

Всього випустили тільки 4475 Chevrolet Chevelle LS6 Фото: скриншот / YouTube

Chevrolet Chevelle не виїжджав на дороги кілька десятиліть. Його кузов проіржавів, а фарба вицвіла. Оздоблення салону пошкоджено та потребує заміни. Реставрація автомобіля буде складною та тривалою.

Під капотом встановлений 7,4-літровий 450-сильний V8 Фото: скриншот / YouTube

Втім, машина заслуговує на відновлення, адже це дуже рідкісна і потужна версія Chevrolet Chevelle SS LS6. Топовий варіант моделі оснащений величезним 7,4-літровим V8 на 450 кл. с. та 680 Нм. У 1970 році це був найпотужніший серійний автомобіль у світі.

Автомобіль потребує реставрації Фото: скриншот / YouTube

Chevrolet Chevelle LS6 розганявся до 100 км/год за 5,5 с і долав ¼ милі (402 м) з місця за 13,2 с. Максимальна швидкість авто перевищувала 200 км/год.

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Усього випущено лише 4475 Chevrolet Chevelle SS LS6 1970 року і зараз вартість відреставрованих екземплярів може сягати 150 000 доларів. Саме це авто після відновлення буде дешевшим, адже його 7,4-літровий двигун не є рідним, а був замінений.

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