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Авто

Надпотужний раритет: на сміттєзвалищі виявили культове американське авто 70-х (відео)

Chevrolet Chevelle 1970, Chevrolet Chevelle, Chevrolet Chevelle SS, Chevrolet Chevelle LS6
Фото: скриншот / YouTube | Chevrolet Chevelle роками стояв просто неба

Chevrolet Chevelle оснащений 450-сильним V8 і свого часу був найпотужнішим авто у світі. Всього випустили менше 4,5 тисячі таких авто і зараз їх ціна доходить до 150 000 доларів.

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У США виявили рідкісний Chevrolet Chevelle 1970 року. Потужний спортивний автомобіль роками іржавіє просто неба на звалищі в штаті Юта. Знахідці присвятили відео на Youtube каналі Patrick Glenn Nichols Musclecar Barn Finds.

Chevrolet Chevelle 1970, Chevrolet Chevelle, Chevrolet Chevelle SS, Chevrolet Chevelle LS6 Fullscreen
Всього випустили тільки 4475 Chevrolet Chevelle LS6
Фото: скриншот / YouTube

Chevrolet Chevelle не виїжджав на дороги кілька десятиліть. Його кузов проіржавів, а фарба вицвіла. Оздоблення салону пошкоджено та потребує заміни. Реставрація автомобіля буде складною та тривалою.

Chevrolet Chevelle 1970, Chevrolet Chevelle, Chevrolet Chevelle SS, Chevrolet Chevelle LS6 Fullscreen
Під капотом встановлений 7,4-літровий 450-сильний V8
Фото: скриншот / YouTube

Втім, машина заслуговує на відновлення, адже це дуже рідкісна і потужна версія Chevrolet Chevelle SS LS6. Топовий варіант моделі оснащений величезним 7,4-літровим V8 на 450 кл. с. та 680 Нм. У 1970 році це був найпотужніший серійний автомобіль у світі.

Chevrolet Chevelle 1970, Chevrolet Chevelle, Chevrolet Chevelle SS, Chevrolet Chevelle LS6 Fullscreen
Автомобіль потребує реставрації
Фото: скриншот / YouTube

Chevrolet Chevelle LS6 розганявся до 100 км/год за 5,5 с і долав ¼ милі (402 м) з місця за 13,2 с. Максимальна швидкість авто перевищувала 200 км/год.

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Усього випущено лише 4475 Chevrolet Chevelle SS LS6 1970 року і зараз вартість відреставрованих екземплярів може сягати 150 000 доларів. Саме це авто після відновлення буде дешевшим, адже його 7,4-літровий двигун не є рідним, а був замінений.

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