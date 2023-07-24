Ничейные раритеты: обнаружена заброшенная коллекция старинных Chevrolet Corvette (видео)

В коллекции собраны винтажные Chevrolet Corvette первых двух поколений. Все спорткары требуют реставрации, а у некоторых авто отсутствуют двигатели.

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В США обнаружили коллекцию редких Chevrolet Corvette 60-х годов. Винтажные спорткары простояли заброшенными более 40 лет. Автомобилям посвятили видео на Youtube-канале Colture.

Chevrolet Corvette Stingray 1966 года Фото: скриншот / YouTube

Старинные авто хранятся на территории заброшенного дома. Две машины оставили в сарае, еще несколько – стоят прямо под открытым небом. Состояние Chevrolet Corvette оставляет желать лучшего.

Chevrolet Corvette Stingray оснащен съемной крышей Фото: скриншот / YouTube

Спорткары покрыты слоем пыли и грязи, а у некоторых отсутствуют двигатели. Все автомобили требуют реставрации. К счастью, у Corvette пластиковый кузов, поэтому он не подвержен коррозии.

На видео можно идентифицировать несколько Chevrolet Corvette первого поколения, среди которых есть 4,7-литровые кабриолеты со съемным жестким верхом 1958 года и гоночная модель 1962 года с 5,4-литровым V8.

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Также обнаружен один кабриолет Chevrolet Corvette Stingray 1966 года, также оснащенный 5,4-литровым мотором и съемной пластиковой крышей.

Два автомобиля отмыли, погрузили на эвакуаторы и отправили на реставрацию. Вполне возможно, что позже заберут и другие Chevrolet Corvette.

Ранее Фокус рассказывал про еще одну коллекцию старинных Chevrolet Corvette, причем эти авто сохранились гораздо лучше.

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