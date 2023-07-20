В Украине обнаружили заброшенным люксовый американский автомобиль 90-х (фото)

Buick Riviera восьмого поколения стал последней версией знаменитой модели. Премиальное купе богато оснащено, а под его капотом установлен 3,8-литровый двигатель.

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В Киеве сфотографировали заброшенный Buick Riviera. Роскошное американское купе 90-х годов уже довольно давно стоит припаркованным у тротуара. Его снимки появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

По Buick Riviera видно, что ему давно не уделяли внимание. На кузове заметны многочисленные повреждения и пятна ржавчины, а переднее крыло пострадало в ДТП. Шины автомобиля спущены.

Эта версия Buick Riviera стала последней в истории модели Фото: Topcars UA

Buick Riviera – премиальное американское купе, которое было самой дорогой моделью марки и выпускалось с 1963 по 1999 год. Особенно ценятся коллекционерами первые поколения модели 60-х и 70-х годов.

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Конкретно этот автомобиль относится к последней, восьмой, генерации (1994-1998 годы). Такие Buick Riviera комплектовались кожаным салоном, электроприводом сидений, климат-контролем, CD-чейнджером. Самый мощный вариант разгонялся до 100 км/ч за 7,2 с и развивал 230 км/ч.

Buick Riviera оснащен 3,8-литровым V6 и 4-ступенчатой автоматической КПП. В атмосферной версии двигатель развивал 205 л. с., а с компрессором – 225-240 л. с.

Buick Riviera был самой роскошной моделью марки Фото: Topcars UA

Роскошное купе было довольно массовым – выпустили 91 194 авто. Впрочем, в Украине таких машин – единицы.

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