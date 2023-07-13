В старом сарае нашли культовый американский спорткар 60-х в идеальном состоянии (фото)
Всего выпустили 4228 кабриолетов Plymouth Barracuda 1967 года. Спорткар оснащен 4,5-литровым 235-сильным V8 и автоматической КПП.
В США обнаружили отлично сохраненный кабриолет Plymouth Barracuda 1967 года. Знаменитое спортивное авто практически не эксплуатировалось на протяжении последних 30 лет. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Предыдущий владелец Plymouth Barracuda в 90-х отреставрировал автомобиль до оригинального состояния, однако не ездил на нем, а по неизвестной причине поставил машину в гараж в штате Вайоминг. Там она и простояла до наших дней, выезжая на дороги лишь 1-2 раза в год.
Кабриолет Plymouth Barracuda превосходно выглядит и требует лишь мелкого техобслуживания и замены тормозов. Машина была перекрашена, а отделка ее салона – восстановлена. Двигатель чистый и без подтеков.
Plymouth Barracuda 1967 года оснащен 4,5-литровым V8 мощностью 235 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 9 с.
Кабриолет считается самой редкой версией модели: в 1967 году выпущено только 4228 таких авто. Сейчас Plymouth Barracuda планируют продать на аукционе.
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