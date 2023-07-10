В старом сарае обнаружили заброшенным редкий американский спорткар 50-х (видео)

Всего выпустили немногим более 4000 Studebaker Golden Hawk. Спортивное купе оснащено мощным 5,8-литровым двигателем Packard.

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В США обнаружили заброшенным редкий Studebaker Golden Hawk 1956 года. Спортивное купе не один десяток лет простояло заброшенным в гараже. Находке посвятил видео на своем Youtube-канале блогер Jonathan W.

Автомобиль покрыт слоем грязи и проржавел Фото: скриншот / YouTube

Studebaker Golden Hawk покрыт слоем пыли и грязи. Его кузов покрыт ржавчиной, а в салоне повреждена отделка сидении и потрескался обод руля. Двигатель Studebaker не заводится и требует серьезного ремонта.

Отделка салона разорвана Фото: скриншот / YouTube

Спорткар Studebaker Golden Hawk – очень редкая модель: в 1956 году выпустили только 4071 такое купе. Это был флагман в легковой линейке марки.

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У авто выразительный дизайн с огромной решеткой радиатора, круглыми фарами, большим углом наклона заднего стекла и килями на задних крыльях.

Под капотом установлен 5,8-литровый V8 Packard Фото: скриншот / YouTube

Особенность Studebaker Golden Hawk – двигатель Packard под капотом. Дело в том, что две компании объединились в концерн и начали делиться технологиями.

5,8-литровый V8 Packard развивал 275 л. с. С ним купе разгонялось до 100 км/ч за 8 с и развивало скорость 210 км/ч.

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