Сокровища в сарае: обнаружена впечатляющая коллекция культовых Chevrolet Corvette (видео)

В коллекции собраны шесть Chevrolet Corvette второго поколения, выпущенных с 1963 по 1967 годы. Стоимость некоторых авто достигает 150 000 долларов.

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В США нашли целую коллекцию классических Chevrolet Corvette Stingray. Легендарные американские спорткары не выезжали на дороги более 30 лет. Находке посвящено видео на Youtube-канале Horsepower Depot.

Автомобили неплохо сохранились Фото: скриншот / YouTube

Всего в старом сарае обнаружили сразу шесть Chevrolet Corvette Stingray. Все они довольно неплохо сохранились, хотя два автомобиля разобраны.

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Все спорткары относятся ко второму поколению Chevrolet Corvette C2, которое выпускали с 1963 по 1967 годы. Такие авто очень ценятся коллекционерами и после реставрации стоят не менее 100 000 долларов.

Этот Chevrolet Corvette оснащен 7,0-литровым 390-сильным мотором Фото: скриншот / YouTube

Самым дорогим является редкое купе Chevrolet Corvette 1966 года с 7,0-литровым 390-сильным V8. Оно в очень хорошем состоянии и может стоить до 150 000 долларов. Авто способно разогнаться до 100 км/ч за 6,3 с и развить 230 км/ч.

Также в коллекции есть два 5,4-литровых (мощностью 250-365 л. с.) кабриолета Chevrolet Corvette Stingray и подготовленное к соревнованиям купе с гоночным мотором. Разобранные машины идентифицировать пока не удалось. Теперь все Corvette восстановят до оригинального состояния.

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