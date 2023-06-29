Заброшенные легенды: обнаружена коллекция очень редких и дорогих ретро-авто из США (видео)

В коллекции собраны мощные лимитированные американские спорткары Dodge, Ford, Mercury и Plymouth. Стоимость некоторых автомобилей достигает миллиона долларов.

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Plymouth Road Runner Superbird Фото: скриншот / YouTube

В коллекции собраны весьма интересные автомобили – серийные версии спорткаров, принимавших участие в американском чемпионате NASCAR.

Самыми ценными являются несколько Dodge Charger Daytona и Plymouth Road Runner Superbird. Это первые в мире серийные авто с антикрыльями. Улучшенная аэродинамика позволяла этим авто разгоняться на овальных трассах NASCAR до 320-330 км/ч.

Ford Torino Talladega Фото: скриншот / YouTube

Спорткары оснащались мощными V8 объемом 7,0 л (425 л. с.) и 7,2 л (375-390 л. с.). Всего выпустили только 503 Dodge Charger Daytona и 1935 Plymouth Superbird, поэтому сейчас их цена на аукционах нередко превышает миллион долларов.

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Кроме того, в коллекции есть Ford Torino Talladega и Mercury Cyclone Spoiler. У них также улучшена аэродинамика, но не так радикально, как у Dodge и Plymouth. Они оснащены 7,0-литровым 335-сильным V8. Выпущено 754 Ford Torino Talladega и 1631 Mercury Cyclone Spoiler.

Состояние автомобилей разное. Некоторые из них прекрасно сохранились и нуждаются только в мойке, другие – требуют реставрации.

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