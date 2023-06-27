Бюджетная капсула времени: обнаружена 32-летняя Honda Civic без пробега (фото, видео)

Honda Civic 1992 года идеально сохранена. У авто родные шины и краска без повреждений, а сиденья в салоне до сих пор запакованы в целлофановые чехлы.

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В Канаде нашли Honda Civic 1992 модельного года в состоянии нового авто. Компактный хэтчбек более 30 лет простоял без движения. Находке посвятили видео на Youtube-канале HondaPro Jason.

Автомобиль идеально сохранился Фото: скриншот / YouTube

На одометре Honda Civic — всего 12 км. Хэтчбек хранился на складе учебно-тренировочного центра для персонала СТО Honda.

Honda Civic в идеальном состоянии — его лакокрасочное покрытие без повреждений, а в салоне сохранены целлофановые чехлы на сиденьях. У авто родные не только шины, но и все рабочие жидкости.

Это первая Honda Civic 1992 года, выпущенная на канадском заводе Фото: скриншот / YouTube

Мало того, VIN-номер 0001 указывает, что это первая Honda Civic пятого поколения, выпущенная на предприятии в канадской провинции Онтарио. Хэтчбек относится к 1992 модельному году, но на самом деле изготовлен летом 1991-го (на автомобильном рынке модельный год наступает раньше календарного).

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Перед нами — базовая Honda Civic в версии DX. Автомобиль оснащен гидроусилителем руля, но у него нет кондиционера или электростеклоподъемников.

Под капотом установлена 1,5-литровая бензиновая четверка мощностью 102 л. с. В паре с ней работает 5-ступенчатая механическая КПП. Теперь Honda Civic 1992 года выкуплена и отправится в частную коллекцию.

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